Под стражу взяли заместителя руководителя таможенного поста «Морпорт Актау»

Фото из архива lada.kz
По фактам получения взятки у таможенных представителей декларантов антикоррупционная служба ведет дело в отношении нескольких должностных лиц таможенного поста «Морпорт Актау» по пунктам 2, 4 части 3 статьи 366 УК РК - Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, неоднократно.
В ходе расследования изобличен заместитель руководителя таможенного поста. Он задержан, его взяли под стражу на два месяца.
В настоящее время органом следствия проводятся следственные действия, необходимые для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного решения дела.
Напомним ранее, глава таможенного поста «Морпорт Актау» входил в состав ОПГ.
В ходе расследования изобличен заместитель руководителя таможенного поста. Он задержан, его взяли под стражу на два месяца.
В настоящее время органом следствия проводятся следственные действия, необходимые для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного решения дела.
Напомним ранее, глава таможенного поста «Морпорт Актау» входил в состав ОПГ.
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