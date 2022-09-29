Акция «Безопасная дорога» началась в Мангистау

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
На дорогах Мангистауской области с 29 сентября по 1 октября проводится ОПМ «Безопасная дорога». В рамках данного мероприятия полицейские будут повышать безопасность дорожного движения и обращать внимание водителей на необходимость соблюдения правил дорожного движения.
- Уважаемые жители и гости области, просим вас с пониманием отнестись к проводимому мероприятию со стороны органов внутренних дел. Просто так наложить штраф не является нашей целью, наша цель заключена в формировании дисциплины среди водителей. Поэтому наличие всех документов транспорта, его эксплуатация, переоборудование и неисправности, а также автомобили с поддельными государственными номерными знаками и личности водителей, лишённых водительского удостоверения и не имеющих права на управление, будут строго проверяться, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что лишённый прав водитель в Мангистау управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Позже стало известно, что ещё один водитель, лишённый прав пожизненно, также управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Михаил Одинцов
- Уважаемые жители и гости области, просим вас с пониманием отнестись к проводимому мероприятию со стороны органов внутренних дел. Просто так наложить штраф не является нашей целью, наша цель заключена в формировании дисциплины среди водителей. Поэтому наличие всех документов транспорта, его эксплуатация, переоборудование и неисправности, а также автомобили с поддельными государственными номерными знаками и личности водителей, лишённых водительского удостоверения и не имеющих права на управление, будут строго проверяться, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что лишённый прав водитель в Мангистау управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Позже стало известно, что ещё один водитель, лишённый прав пожизненно, также управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Михаил Одинцов