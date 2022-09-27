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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 20:05

Просмотров: 158

В Мангистау лишенный прав водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

Сотрудниками роты патрульной полиции Мунайлинского района был остановлен автомобиль марки «Москвич». Во время проверки выяснилось, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, при этом ранее постановлением районного суда он был лишен права управления автомобилем на 6 лет.

Кадр видео
Автомашину, показавшуюся подозрительной, сотрудники полиции остановили 26 сентября около 02:40. Оказалось, что за рулем находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

- Данный факт зарегистрирован по статье 346 Уголовного Кодекса РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица). Ведется расследование. Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - сообщили в департаменте полиции региона.



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