В Мангистау лишенный прав водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

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Автомашину, показавшуюся подозрительной, сотрудники полиции остановили 26 сентября около 02:40. Оказалось, что за рулем находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения.



- Данный факт зарегистрирован по статье 346 Уголовного Кодекса РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица). Ведется расследование. Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - сообщили в департаменте полиции региона.