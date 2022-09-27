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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 22:32

Просмотров: 393

Лишенного прав пожизненно водителя задержали пьяным за рулем в Мангистау

В Мунайлинском районе был остановлен автомобиль «Мазда», во время проверки которого было установлено, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. При этом в 2021 году он был пожизненно лишен права управления транспортным средством. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

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Пьяного водителя сотрудники дорожно-патрульной службы остановили 24 сентября около 02:00 часов на трассе сельского округа Кызылтобе Мунайлинского района. Он был за рулем автомобиля «Мазда», хотя в 2021 году постановлением районного суда мужчина был пожизненно лишен права управления транспортным средством.

- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 346 Уголовного Кодекса РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица). Ведётся расследование. Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - сообщили в департаменте полиции области.



Напомним, ранее за аналогичное правонарушение задержали водителя, который был лишен права управления автотранспортным средством на 6 лет.



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