Жители Актау смогут оплачивать счета за электроэнергию через приложение Kaspi

Фото из архива Lada.kz
Директор компании Ермек Давлетпаков сообщил, что оплату через приложение Kaspi.kz можно будет производить жителям региона, как и раньше.
- Приносим свои глубочайшие извинения всем жителям нашего региона за доставленные неудобства, волнения и досаду по поводу опубликованной информации о прекращении приёма платежей через приложение Kaspi.kz. Для удобства наших потребителей принято решение о приёме платежей через два приложения HalykBank и Kaspi.kz. Горожане на своё усмотрение могут производить выплаты за потребленную электроэнергию через удобные им приложения, или же через кассы в Актау в 10 микрорайоне и в Мунайлинском районе, - сказал Ермек Давлетпаков.
Жители региона также могут произвести оплату через терминалы: Ю-Станция/ю-кошелек; терминалы ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан); кассы «Казпочты»; «Народный банк Казахстана»; «Касса24» и так далее. При приеме оплаты через терминалы Halyk Bank, ю-Станция/Ю-кошелек, ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан), система автоматически определяет лицевые счета клиентов и распределяет их по городу/области.
В ТОО «Маңғыстау Жарық» напоминают жителям о единой форме счета-квитанции за потребленную электроэнергию. Счет-квитанция нового образца с начислениями за сентябрь будет роздана жителям региона в октябре.
В новой форме счетов будет содержаться вся необходимая информация, которую содержала и предыдущая форма. Но в новой квитанции будет отсутствовать графа «Внесения текущих показаний», это связано с тем, что функцию по съему показаний осуществляет энергопередающая организация.
Контактные телефоны для передачи показаний и фото электросчетчика по средствам мессенджера WhatsaApp непосредственно в энергопередающую организацию ГКП «АУЭС» - 8 775 784 74 67 и 8 705 131 25 67.
- Приносим свои глубочайшие извинения всем жителям нашего региона за доставленные неудобства, волнения и досаду по поводу опубликованной информации о прекращении приёма платежей через приложение Kaspi.kz. Для удобства наших потребителей принято решение о приёме платежей через два приложения HalykBank и Kaspi.kz. Горожане на своё усмотрение могут производить выплаты за потребленную электроэнергию через удобные им приложения, или же через кассы в Актау в 10 микрорайоне и в Мунайлинском районе, - сказал Ермек Давлетпаков.
Жители региона также могут произвести оплату через терминалы: Ю-Станция/ю-кошелек; терминалы ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан); кассы «Казпочты»; «Народный банк Казахстана»; «Касса24» и так далее. При приеме оплаты через терминалы Halyk Bank, ю-Станция/Ю-кошелек, ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан), система автоматически определяет лицевые счета клиентов и распределяет их по городу/области.
В ТОО «Маңғыстау Жарық» напоминают жителям о единой форме счета-квитанции за потребленную электроэнергию. Счет-квитанция нового образца с начислениями за сентябрь будет роздана жителям региона в октябре.
В новой форме счетов будет содержаться вся необходимая информация, которую содержала и предыдущая форма. Но в новой квитанции будет отсутствовать графа «Внесения текущих показаний», это связано с тем, что функцию по съему показаний осуществляет энергопередающая организация.
Контактные телефоны для передачи показаний и фото электросчетчика по средствам мессенджера WhatsaApp непосредственно в энергопередающую организацию ГКП «АУЭС» - 8 775 784 74 67 и 8 705 131 25 67.