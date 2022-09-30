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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:16

Просмотров: 1107

Жители Актау смогут оплачивать счета за электроэнергию через приложение Kaspi

По многочисленным просьбам жителей Мангистауской области ТОО «Маңғыстау Жарық» продолжает приём за потребленную электроэнергию через приложение Kaspi.kz. Теперь для удобства горожан ТОО «Маңғыстау Жарық» будет осуществлять приём платежей через два приложения HalykBank и Kaspi.kz. Об этом сообщили в компании.

Фото из архива Lada.kz
Директор компании Ермек Давлетпаков сообщил, что оплату через приложение Kaspi.kz можно будет производить жителям региона, как и раньше.

- Приносим свои глубочайшие извинения всем жителям нашего региона за доставленные неудобства, волнения и досаду по поводу опубликованной информации о прекращении приёма платежей через приложение Kaspi.kz. Для удобства наших потребителей принято решение о приёме платежей через два приложения HalykBank и Kaspi.kz. Горожане на своё усмотрение могут производить выплаты за потребленную электроэнергию через удобные им приложения, или же через кассы в Актау в 10 микрорайоне и в Мунайлинском районе, - сказал Ермек Давлетпаков.

Жители региона также могут произвести оплату через терминалы: Ю-Станция/ю-кошелек; терминалы ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан); кассы «Казпочты»; «Народный банк Казахстана»; «Касса24» и так далее. При приеме оплаты через терминалы Halyk Bank, ю-Станция/Ю-кошелек, ТОО «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Казахстан), система автоматически определяет лицевые счета клиентов и распределяет их по городу/области.

В ТОО «Маңғыстау Жарық» напоминают жителям о единой форме счета-квитанции за потребленную электроэнергию. Счет-квитанция нового образца с начислениями за сентябрь будет роздана жителям региона в октябре.

В новой форме счетов будет содержаться вся необходимая информация, которую содержала и предыдущая форма. Но в новой квитанции будет отсутствовать графа «Внесения текущих показаний», это связано с тем, что функцию по съему показаний осуществляет энергопередающая организация.

Контактные телефоны для передачи показаний и фото электросчетчика по средствам мессенджера WhatsaApp непосредственно в энергопередающую организацию ГКП «АУЭС» - 8 775 784 74 67 и 8 705 131 25 67.



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Комментарии ( 4 )

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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 17:35
12-й регион,
хитро придумано, раньше мы сами показания передавали а теперь мы сами будем по средствам мессенджера WhatsaApp непосредственно в энергопередающую организацию ГКП «АУЭС» передавать показания и фото электросчетчика а они уже будут передавать в ТОО «Маңғыстау Жарық» и за это получать деньги (это же работа собирать и передавать показания)
с таким количеством "прокладок" безработица Казахстану не грозит а тарифы не оплату электроэнергии(и не только)так и будут повышаться (
 
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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 16:49
Не долго дёргалась прокладка мутя с оплатою счетов, что бы замутить что то надо замутить по умному... smeh
 
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  • Кари
  • Галина63
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:32
Горожане на своё усмотрение могут производить выплаты за потребленную электроэнергию через удобные им приложения, или же через кассы

И зачем надо было выпендриваться? На любую хитрую жопу найдётся х@.. c винтом

Вот тут только не понятно: в новой квитанции будет отсутствовать графа «Внесения текущих показаний».

Чёрт с ней, с этой квитанцией, а в приложении будет графа с текущими показаниями?
 
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  • Кари
  • Галина63
 Darkman (Посетители) Сегодня, 16:22
Другое дело! Спасибо!
 
 

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