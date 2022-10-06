Житель Актау переплыл Гибралтар





Житель Актау Курал Жоламан 30 сентября принял участие в кросс-заплыве и преодолел 16,7 километра от Испании до Марокко. Заплыв к берегам Африки в Марокко Курал начал из самой южной точки Европы - в Тарифу. Житель Актау без гидрокостюма переплыл Гибралтарский пролив за 5 часов 58 минут.- Курал ранее принимал участие в кросс-континентальном заплыве в Стамбуле. Тогда ему удалось переплыть пролив Босфор из Азии в Европу, преодолев 6,5 километра. К заплыву через Гибралтарский пролив он готовился в Актау, плавая в Каспии. Гибралтар не так-то уж и легко переплыть, не каждому это удаётся, там порывистый ветер, сильные волны и холодная вода. Курал справился, он первый казахстанец, который без гидрокостюма пересек Гибралтар из 740 пловцов. Впереди у сына в планах покорить все мировые океаны, - рассказал отец экстремала Толыбай Таласбаев.Гибралтарский пролив - это пролив между Европой и Африкой, который соединяет Атлантический океан со Средиземным морем. Самая короткая дистанция от города Тарифа (Испания) до Punta Cires (Марокко) - 14,4 км. Но из-за сильных течений пловцам приходится преодолеть расстояние в 16-22 км.