В Актау полицейский транспорт попал в ДТП

ДТП с участием полицейской автомашины произошло на перекрёстке между 11, 12 и 12а микрорайонами возле торгового дома «Мечта» около 02:00 часов.Авария попала в объектив камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, что полицейская автомашина едет с включенным стробоскопом, но врезается в другую машину, которая едет на перекрёстке.По предварительным данным, травмы получил водитель второй автомашины.Редакция ожидает комментарий от департамента полиции Мангистауской области.