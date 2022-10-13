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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:46

Просмотров: 452

ТОО «Маңғыстау жарық»: графа текущих показаний за электроэнергию в ближайшее время появится в банковских приложениях

Вчера, 12 октября, в социальных сетях и мессенджере Telegram чата акимата Мангистауской области жители Актау выразили недовольство по отсутствию графы внесения текущих показаний за электроэнергию в приложениях HalykBank и Kaspi.kz. В настоящее время ТОО «Маңғыстау жарық» совместно с банками ведет работу по восстановлению графы показаний. Об этом рассказал директор ТОО «Маңғыстау жарық» Ермек Давлетпаков.

Иллюстративное фото
По словам директора энергосбытовой компании Ермека Давлетпакова, по многочисленным просьбам горожан в ближайшее время в банковских приложениях вновь появится графа внесения текущих показаний за электроэнергию, как и раньше.

- Сейчас наши специалисты совместно с банками ведут технические работы. В течение недели графа внесения текущих показаний за электроэнергию будет восстановлена, - сказал Ермек Давлетпаков.

Руководитель ТОО «Маңғыстау жарық» Ермек Давлетпаков принес свои глубочайшие извинения всем жителям нашего региона за доставленные неудобства.

- Выражаем благодарность горожанам за обратную связь. Мы не оставляем ни одну жалобу жителя без внимания. Мы принимаем конструктивную критику и своевременно реагируем на требования и пожелания горожан. Делаем все, чтобы усовершенствовать нашу работу с потребителями, и впредь обязуемся не допускать подобные неудобства, - сказал Ермек Давлетпаков.

В компании также отметили, что оплату можно производить как по-старому, так и по новому лицевому счету. Жителям Актау беспокоиться не о чем, деньги автоматом будут зачислены на индивидуальный счет потребителя.

- В целях повышения эффективности работы базы данных потребителей и ее ежедневной актуализации (наполнение), а также для обеспечения единого расчета потребления электрической энергии абонентам города Актау были присвоены новые номера лицевых счетов, - рассказал Ермек Давлетпаков.

Ранее сообщалось, что невозможность ввода текущих показаний в приложении Kaspi.kz связана с тем, что функцию по съему показаний выполняет энергопередающая организация ГКП «АУЭС».

В энергопередающей компании в ГКП «АУЭС» сообщили, что показания горожане могут передать им напрямую через мессенджер Whats App по следующим номерам: 8 775 784 74 67 и 8 705 131 25 67.



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Комментарии ( 3 )

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  • DiDa
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 10:14
ТОО «Маңғыстау Жарық»! Советую прежде чем выносить какие-то глобальные решения, советуйтесь с народом. В конце концов Вы, так я понимаю с народом хотите работать, а если нет тогда мы другую организацию выберем.
 
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  • DiDa
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 10:14
По многочисленным просьбам????-даже и тут соврали!!!По многочисленным возмущениям и проклятиям!!!
 
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  • Галина63
  • Ну Ну
 DiDa (Посетители) Сегодня, 09:59
Короче, переобулся опять. Им "по голове настучали" надзорные и контролирующие органы, и тут, о чудо, оказывается можно и по старинке оплачивать, и графа появится в приложении. Они свои "внутренние разборки" с банками, почему-то перекидывают на народ. Извините, если вы не смогли сработаться с каспи, то, при чем тут простой народ??? Не умеете организовывать работу, так и скажите, что "опростоволосились" вы. Не надо путать личное с общественным, лишая народ права пользования удобствами.
 
 

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