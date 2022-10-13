ТОО «Маңғыстау жарық»: графа текущих показаний за электроэнергию в ближайшее время появится в банковских приложениях

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По словам директора энергосбытовой компании Ермека Давлетпакова, по многочисленным просьбам горожан в ближайшее время в банковских приложениях вновь появится графа внесения текущих показаний за электроэнергию, как и раньше.
- Сейчас наши специалисты совместно с банками ведут технические работы. В течение недели графа внесения текущих показаний за электроэнергию будет восстановлена, - сказал Ермек Давлетпаков.
Руководитель ТОО «Маңғыстау жарық» Ермек Давлетпаков принес свои глубочайшие извинения всем жителям нашего региона за доставленные неудобства.
- Выражаем благодарность горожанам за обратную связь. Мы не оставляем ни одну жалобу жителя без внимания. Мы принимаем конструктивную критику и своевременно реагируем на требования и пожелания горожан. Делаем все, чтобы усовершенствовать нашу работу с потребителями, и впредь обязуемся не допускать подобные неудобства, - сказал Ермек Давлетпаков.
В компании также отметили, что оплату можно производить как по-старому, так и по новому лицевому счету. Жителям Актау беспокоиться не о чем, деньги автоматом будут зачислены на индивидуальный счет потребителя.
- В целях повышения эффективности работы базы данных потребителей и ее ежедневной актуализации (наполнение), а также для обеспечения единого расчета потребления электрической энергии абонентам города Актау были присвоены новые номера лицевых счетов, - рассказал Ермек Давлетпаков.
Ранее сообщалось, что невозможность ввода текущих показаний в приложении Kaspi.kz связана с тем, что функцию по съему показаний выполняет энергопередающая организация ГКП «АУЭС».
В энергопередающей компании в ГКП «АУЭС» сообщили, что показания горожане могут передать им напрямую через мессенджер Whats App по следующим номерам: 8 775 784 74 67 и 8 705 131 25 67.
- Сейчас наши специалисты совместно с банками ведут технические работы. В течение недели графа внесения текущих показаний за электроэнергию будет восстановлена, - сказал Ермек Давлетпаков.
Руководитель ТОО «Маңғыстау жарық» Ермек Давлетпаков принес свои глубочайшие извинения всем жителям нашего региона за доставленные неудобства.
- Выражаем благодарность горожанам за обратную связь. Мы не оставляем ни одну жалобу жителя без внимания. Мы принимаем конструктивную критику и своевременно реагируем на требования и пожелания горожан. Делаем все, чтобы усовершенствовать нашу работу с потребителями, и впредь обязуемся не допускать подобные неудобства, - сказал Ермек Давлетпаков.
В компании также отметили, что оплату можно производить как по-старому, так и по новому лицевому счету. Жителям Актау беспокоиться не о чем, деньги автоматом будут зачислены на индивидуальный счет потребителя.
- В целях повышения эффективности работы базы данных потребителей и ее ежедневной актуализации (наполнение), а также для обеспечения единого расчета потребления электрической энергии абонентам города Актау были присвоены новые номера лицевых счетов, - рассказал Ермек Давлетпаков.
Ранее сообщалось, что невозможность ввода текущих показаний в приложении Kaspi.kz связана с тем, что функцию по съему показаний выполняет энергопередающая организация ГКП «АУЭС».
В энергопередающей компании в ГКП «АУЭС» сообщили, что показания горожане могут передать им напрямую через мессенджер Whats App по следующим номерам: 8 775 784 74 67 и 8 705 131 25 67.