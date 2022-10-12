Куда сдавать показания за электроэнергию жителям Актау?

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В ТОО «Маңғыстау Жарық» сообщили, что невозможность ввода текущих показаний в приложениях Kaspi.kz и HalykBank связана с тем, что функцию по съему показаний выполняет энергопередающая организация ГКП «АУЭС».
- Их сотрудники ежемесячно снимают показания электросчетчиков в городе, - сообщили в энергосбытовой компании.
В ГКП «АУЭС» рассказали, что контролёры снимают ежемесячно контрольные показания у потребителей с индивидуальных приборов учета, в период с 17 по 28 число каждого месяца в рабочее время согласно регламенту предприятия.
- С февраля месяца 2022 года сотрудниками ГКП «АУЭС» производится полный объём съема контрольных показаний у всех жителей Актау. Квартиры где отсутствует доступ к съёму показаний объемы за электроэнергию начисляется среднесуточный объём за месяц, согласно предыдущим показаниям сданными потребителем за последние три месяца, - сообщили в ГКП «АУЭС».
В энергопередающей компании также сообщили, что показания горожане могут передать им напрямую через мессенджер Whats App по следующим номерам: 8 775 784 74 67 и 8 705 131 25 67.
- Сбором показаний по мессенджер Wats App, и обработкой каждой информации занимаются специалисты предприятия. Вся информация обрабатывается 100 процентов. Необходимо отправить фото прибора учета и написать адрес. Мессенджер Wats App на принимает звонки и не дает обратную информацию потребителю, - заявили в ГКП «АУЭС».
Энергетики отметили, что в сентябре съём показаний производился с 19.09.2022г по 27.09.2022г.
- Предыдущие показания отражаются в жировках ТОО «Мангыстау Жарык», в графе начальные показания и контрольные показания, - отметили в ГКП «АУЭС».
Напомним, ТОО «Маңғыстау Жарық» с 1 октября 2022 года для своих потребителей на территории всей Мангистауской области вводит единую форму счета-квитанции за потребленную электроэнергию. Счет-квитанция нового образца с начислениями за сентябрь будет роздана жителям Актау в октябре.
- Их сотрудники ежемесячно снимают показания электросчетчиков в городе, - сообщили в энергосбытовой компании.
В ГКП «АУЭС» рассказали, что контролёры снимают ежемесячно контрольные показания у потребителей с индивидуальных приборов учета, в период с 17 по 28 число каждого месяца в рабочее время согласно регламенту предприятия.
- С февраля месяца 2022 года сотрудниками ГКП «АУЭС» производится полный объём съема контрольных показаний у всех жителей Актау. Квартиры где отсутствует доступ к съёму показаний объемы за электроэнергию начисляется среднесуточный объём за месяц, согласно предыдущим показаниям сданными потребителем за последние три месяца, - сообщили в ГКП «АУЭС».
В энергопередающей компании также сообщили, что показания горожане могут передать им напрямую через мессенджер Whats App по следующим номерам: 8 775 784 74 67 и 8 705 131 25 67.
- Сбором показаний по мессенджер Wats App, и обработкой каждой информации занимаются специалисты предприятия. Вся информация обрабатывается 100 процентов. Необходимо отправить фото прибора учета и написать адрес. Мессенджер Wats App на принимает звонки и не дает обратную информацию потребителю, - заявили в ГКП «АУЭС».
Энергетики отметили, что в сентябре съём показаний производился с 19.09.2022г по 27.09.2022г.
- Предыдущие показания отражаются в жировках ТОО «Мангыстау Жарык», в графе начальные показания и контрольные показания, - отметили в ГКП «АУЭС».
Напомним, ТОО «Маңғыстау Жарық» с 1 октября 2022 года для своих потребителей на территории всей Мангистауской области вводит единую форму счета-квитанции за потребленную электроэнергию. Счет-квитанция нового образца с начислениями за сентябрь будет роздана жителям Актау в октябре.