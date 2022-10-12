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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:13

Просмотров: 2528

Куда сдавать показания за электроэнергию жителям Актау?

Жители Актау обеспокоены отсутствием графы внесения текущих показаний за электроэнергию в приложениях HalykBank и Kaspi.kz. Куда и каким образом жители города смогут передавать свои показания за потреблённую электроэнергию разъяснили В ГКП «АУЭС» и ТОО «Маңғыстау Жарық».

Иллюстративное фото
В ТОО «Маңғыстау Жарық» сообщили, что невозможность ввода текущих показаний в приложениях Kaspi.kz и HalykBank связана с тем, что функцию по съему показаний выполняет энергопередающая организация ГКП «АУЭС».

- Их сотрудники ежемесячно снимают показания электросчетчиков в городе, - сообщили в энергосбытовой компании.

В ГКП «АУЭС» рассказали, что контролёры снимают ежемесячно контрольные показания у потребителей с индивидуальных приборов учета, в период с 17 по 28 число каждого месяца в рабочее время согласно регламенту предприятия.

- С февраля месяца 2022 года сотрудниками ГКП «АУЭС» производится полный объём съема контрольных показаний у всех жителей Актау. Квартиры где отсутствует доступ к съёму показаний объемы за электроэнергию начисляется среднесуточный объём за месяц, согласно предыдущим показаниям сданными потребителем за последние три месяца, - сообщили в ГКП «АУЭС».

В энергопередающей компании также сообщили, что показания горожане могут передать им напрямую через мессенджер Whats App по следующим номерам: 8 775 784 74 67 и 8 705 131 25 67.

- Сбором показаний по мессенджер Wats App, и обработкой каждой информации занимаются специалисты предприятия. Вся информация обрабатывается 100 процентов. Необходимо отправить фото прибора учета и написать адрес. Мессенджер Wats App на принимает звонки и не дает обратную информацию потребителю, - заявили в ГКП «АУЭС».

Энергетики отметили, что в сентябре съём показаний производился с 19.09.2022г по 27.09.2022г.

- Предыдущие показания отражаются в жировках ТОО «Мангыстау Жарык», в графе начальные показания и контрольные показания, - отметили в ГКП «АУЭС».

Напомним, ТОО «Маңғыстау Жарық» с 1 октября 2022 года для своих потребителей на территории всей Мангистауской области вводит единую форму счета-квитанции за потребленную электроэнергию. Счет-квитанция нового образца с начислениями за сентябрь будет роздана жителям Актау в октябре.



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Комментарии ( 9 )

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LubovAktau (Посетители) Сегодня, 18:33
Все эти контролёры, которые должны обойти все дома и предприятия города должны получать зарплату, а эта зарплата входит в тариф по электроэнергии, который нам постоянно и так повышают.
Им будут повышать зарплату, а нам тариф. Это же какой штат нужен на весь город?
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 17:55
Квартиры где отсутствует доступ к съёму показаний объемы за электроэнергию начисляется среднесуточный объём за месяц, согласно предыдущим показаниям сданными потребителем за последние три месяца, - сообщили в ГКП «АУЭС».
Не плохо придумано: летом круглосуточно работают кондиционеры и соответственно расход эл. энергии большой, а сейчас в разы меньше.
Но придется платить как летом.
 
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OpenSuser (Посетители) Сегодня, 17:25
Ну это как в анекдоте про лампочку и двух белок
 
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 Кари (Посетители) Сегодня, 17:21
Это так создали рабочие места что ли?
 
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 ErlanB (Посетители) Сегодня, 17:21
контролёры снимают ежемесячно контрольные показания у потребителей с индивидуальных приборов учета, в период с 17 по 28 число каждого месяца в рабочее время

Нам предлагают с 17 по 28 число каждого месяца не работать и ждать дома контролеров...

Ничто не находится за пределами нашей досягаемости

 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 17:12
Много раз видел записку воткную в дверь:
Скидывайте показания приборов на номер what app

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • cnnc
 Знакомый (Посетители) Сегодня, 17:03
Ну до этого же было все нормально и удобно,зачем опять придумывать велосипед? bazar
 
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  • cnnc
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 Tankushka (Посетители) Сегодня, 16:54
Ну вот спрашивается, зачем эти контролёры по домам должны шастать? Это откат в прошлый век!
 
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  • cnnc
 Tvoy.Drug (Посетители) Сегодня, 16:46
В ГКП «АУЭС» рассказали, что контролёры снимают ежемесячно контрольные показания у потребителей с индивидуальных приборов учета, в период с 17 по 28 число каждого месяца в рабочее время

Ну как бы предлагают нам с 17 по 28 число каждого месяца не работать и ждать их дома.
 
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  • Ingul
 Лулу (Посетители) Сегодня, 16:43
Вы задолбали уже людей своими фокусами,хватит гнать отсебятину,верните строку назад!!!
 
 

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