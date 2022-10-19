Требовали повысить зарплату: работодатели ТОО «Кен-Сары» и ТОО «Meerbusch» не удовлетворили требованная нефтяников в Мангистау

Кадр видео
ТОО «Кен-Сары» и ТОО «Meerbusch» являются аффилированными компаниями между собой. Работники двух нефтяных компаний просили руководство повысить им заработную плату.
В ТОО «Кен-Сары» сообщили, что средняя заработная плата вахтовых работников, если брать в расчёт только оклады (без премий, материальной помощи, пособия к трудовому отпуску, доплат за ночные и сверхурочные часы), составляет 340 750 тенге с учётом налогов и других удержаний.
- Средняя заработная плата, с учётом вышеперечисленных выплат, составляет 454 817 тенге с учётом налогов и других удержаний. При этом работодатель ежегодно индексирует заработную плату. Так, за последние пять лет заработная плата (оклады) увеличена на 38,3 процента. В компании имеется коллективный договор, условия которого исполняются в полном объёме, - сообщила начальник юридического отдела Анара Гатаулина.
Аналогичная ситуация и в ТОО «Meerbusch». Там средняя заработная плата вахтовых работников составляет 325 575 тенге с учётом налогов и других удержаний (без премий, материальной помощи, пособия к трудовому отпуску, доплат за ночные и сверхурочные часы). Средняя заработная плата, с учётом вышеперечисленных выплат, составляет 428 437 тенге с учётом налогов и других удержаний.
- В связи с обращением работников месторождения об увеличении зарплаты была создана примирительная комиссия, однако трудовой коллективный спор не был разрешён: работники требовали повышения заработной платы на 100 процентов, мотивируя уровнем зарплат других нефтяных компаний, а работодатель предложил увеличение на 25 процентов (что эквивалентно увеличению на 87 500 тенге каждому работнику с учётом налогов и других удержаний). В настоящее время работа согласительной комиссии завершена в двух компаниях, коллективный трудовой спор будет передан на разрешение в трудовой арбитраж, - отметила Анара Гатаулина.
Напомним, нефтяники Мангистау обратились к президенту Казахстана с просьбой повысить зарплату.
В ТОО «Кен-Сары» сообщили, что средняя заработная плата вахтовых работников, если брать в расчёт только оклады (без премий, материальной помощи, пособия к трудовому отпуску, доплат за ночные и сверхурочные часы), составляет 340 750 тенге с учётом налогов и других удержаний.
- Средняя заработная плата, с учётом вышеперечисленных выплат, составляет 454 817 тенге с учётом налогов и других удержаний. При этом работодатель ежегодно индексирует заработную плату. Так, за последние пять лет заработная плата (оклады) увеличена на 38,3 процента. В компании имеется коллективный договор, условия которого исполняются в полном объёме, - сообщила начальник юридического отдела Анара Гатаулина.
Аналогичная ситуация и в ТОО «Meerbusch». Там средняя заработная плата вахтовых работников составляет 325 575 тенге с учётом налогов и других удержаний (без премий, материальной помощи, пособия к трудовому отпуску, доплат за ночные и сверхурочные часы). Средняя заработная плата, с учётом вышеперечисленных выплат, составляет 428 437 тенге с учётом налогов и других удержаний.
- В связи с обращением работников месторождения об увеличении зарплаты была создана примирительная комиссия, однако трудовой коллективный спор не был разрешён: работники требовали повышения заработной платы на 100 процентов, мотивируя уровнем зарплат других нефтяных компаний, а работодатель предложил увеличение на 25 процентов (что эквивалентно увеличению на 87 500 тенге каждому работнику с учётом налогов и других удержаний). В настоящее время работа согласительной комиссии завершена в двух компаниях, коллективный трудовой спор будет передан на разрешение в трудовой арбитраж, - отметила Анара Гатаулина.
Напомним, нефтяники Мангистау обратились к президенту Казахстана с просьбой повысить зарплату.
Оставьте свой комментарий первым.