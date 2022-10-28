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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 09:45

Просмотров: 583

Улицы затопило из-за дождя в Актау

В Актау дождём затопило несколько улиц. Работы по ликвидации последствий осадков проводит ГКП «Кала жолдары». В городе задействованы 17 единиц спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата.

Кадр видеоролика
В Актау для откачки воды с улиц задействованы мобильные бригады общей численностью 60 человек и 17 единиц спецтехники (8 мотопомп, 1 бойлер и 8 газелей). Также к работам по откачке воды привлечены 8 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, две пожарные техники и две мотопомпы ДЧС.

- По состоянию на 7 утра 28 октября откачано 317 кубометров воды. Работа в данном направлении продолжается силами сотрудников ГКП «Кала жолдары», - сообщили в пресс-службе актауского городского акимата.

Улицы затопило из-за дождя в Актау


В Актауском городском акимате сообщили, что горожане могут обращаться по номеру 109, чтобы сообщать о необходимости откачки воды в их микрорайонах.Также можно позвонить по номеру +7 701 525 5512 - Это номер Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Накануне в «Казгидромете» сообщили, что 28 октября прогнозируется усиление ветра. Предупреждения о том, что в Актау ожидается дождь, не было.



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Комментарии ( 1 )

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  • Дизель
  • sakura.68
 Maximus (Посетители) Сегодня, 10:13
Ничего не меняется в городе. Каждый ливень одно и то же. Причем заметьте что новые микрорайоны тонут только, а могли бы при проектировании все эти моменты учесть. Старые мкр. не так топит, хоть и нет ливневых стоков.
 
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  • Дизель
  • sakura.68
 Лулу (Посетители) Сегодня, 10:06
Что брешите, на 7 утра откачано 317 куб.воды?В 7 утра дождя ещё не было!В полвосьмого начался!Брехуны!!!
 
 

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