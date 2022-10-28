Улицы затопило из-за дождя в Актау

В Актау для откачки воды с улиц задействованы мобильные бригады общей численностью 60 человек и 17 единиц спецтехники (8 мотопомп, 1 бойлер и 8 газелей). Также к работам по откачке воды привлечены 8 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, две пожарные техники и две мотопомпы ДЧС.- По состоянию на 7 утра 28 октября откачано 317 кубометров воды. Работа в данном направлении продолжается силами сотрудников ГКП «Кала жолдары», - сообщили в пресс-службе актауского городского акимата.В Актауском городском акимате сообщили, что горожане могут обращаться по номеру 109, чтобы сообщать о необходимости откачки воды в их микрорайонах.Также можно позвонить по номеру +7 701 525 5512 - Это номер Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.Накануне в «Казгидромете» сообщили, что 28 октября прогнозируется усиление ветра. Предупреждения о том, что в Актау ожидается дождь, не было.