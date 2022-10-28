Скандал на полумарафоне в Актау: у ребёнка с призовым местом могут отобрать бронзовую медаль

Фото предоставила сестра Алины
Сестра участницы прошедшего в Актау полумарафона Арины Куанышевой рассказала, что организаторы отказываются выплатить ребёнку призовые деньги за третье место. По её словам, родители знали, что девочка участвует в соревнованиях, но не были знакомы с условиями забега. Сестра спортсменки обвиняет организаторов в том, что они допустили Арину к участию в марафоне, спровоцировав скандал.
- Организаторам изначально нужно было отследить, чтобы в забеге участвовали только совершеннолетние. Этого не было сделано. Сейчас нам звонят и говорят, что призовых не будет, хотя Арина их заработала честным трудом. Попробуйте вы пробежать 10 километров. И осмельтесь выйти на марафон во время сильного ветра. Арина всегда занималась спортом – она призёр многих чемпионатов по вольной борьбе. Ребёнок просто захотел принять участие в марафоне, организаторы – взрослые люди - вместо того, чтобы поощрить – обесценивают её достижение, - рассказала сестра участницы Карлыгаш.
Женщина уверена в том, что вина в сложившейся ситуации лежит на организаторах и требует наказать виновных.
Директор «Aktau marathon-2022» Жаксыбай Боранбаев ответил на претензии и рассказал свою версию произошедшего.
- Арина, действительно, прибежала третья, преодолев 10 километров. Она большая молодец, и её достижения никто не намерен обесценивать. Но мы говорим про спорт, где существуют правила. Во всех наших анонсах было указано, что будет две дистанции – для людей старше 16 лет и другая, где участвовали только совершеннолетние. К сожалению, родителей Арины во время марафона не было. Мы выяснили, что ей 12 лет только вчера. В день награждения, когда мы приглашали всех призёров, она единственная не предоставила документы. Это вызвало у нас подозрение, но мы подумали, что она забыла удостоверение личности, - рассказал Жаксыбай Боранбаев.
На вопрос – почему ребёнок был допущен к соревнованиям, Боранбаев заявил, что в этом есть вина судейской коллегии.
- Заявки на участие в забеге подали около 1000 человек. Может быть, была техническая ошибка или всему виной человеческий фактор. Сейчас мы проводим разбирательство, созывается комиссия. Так сложилось, что Арина, нарушив правило, встала на чужое место. После неё прибежал – гражданин России. Согласно положению, Арину могут дисквалифицировать. У нас в практике такое первый раз. И мы сами крайне удивлены – ведь Арина сама спортсменка, занимается вольной борьбой. Это равносильно тому, что, если она будет бороться не в своей весовой категории. Помимо этого, мы многим отказывали, кто не подходил по возрасту. Они тоже сейчас могут обвинить нас в двойных стандартах. Ситуация непростая – пока окончательное решение не вынесено, - добавил Жаксыбай Боранбаев.
По словам организаторов марафона, призёры еще не получили обещанные им деньги. Это связано с тем, что некоторые из участников не предоставили документы. Также ситуация усугубляется тем, что среди призёров есть граждане других стран – у них нет счёта в казахстанском банке, а чтобы открыть его, нужно время.
В момент публикации статьи сестра Арины Куанышевой рассказала, что с ней связались некие организаторы и пообещали, что тренеры сами выплатят девочке призовые. Взамен они попросили не предавать этому скандалу огласку.
- Я всё равно хочу, чтобы вы опубликовали этот материал. Дело вовсе не в деньгах, дело в отношении и профессионализме. Если организаторы не в состоянии провести всё без таких неприятных моментов – пусть тогда отодвинутся, - отметила Карлыгаш.
Напомним, несмотря на дождливую погоду в Актау прошел полумарафон. В состязании приняли участие около тысячи человек.
- Организаторам изначально нужно было отследить, чтобы в забеге участвовали только совершеннолетние. Этого не было сделано. Сейчас нам звонят и говорят, что призовых не будет, хотя Арина их заработала честным трудом. Попробуйте вы пробежать 10 километров. И осмельтесь выйти на марафон во время сильного ветра. Арина всегда занималась спортом – она призёр многих чемпионатов по вольной борьбе. Ребёнок просто захотел принять участие в марафоне, организаторы – взрослые люди - вместо того, чтобы поощрить – обесценивают её достижение, - рассказала сестра участницы Карлыгаш.
Женщина уверена в том, что вина в сложившейся ситуации лежит на организаторах и требует наказать виновных.
Директор «Aktau marathon-2022» Жаксыбай Боранбаев ответил на претензии и рассказал свою версию произошедшего.
- Арина, действительно, прибежала третья, преодолев 10 километров. Она большая молодец, и её достижения никто не намерен обесценивать. Но мы говорим про спорт, где существуют правила. Во всех наших анонсах было указано, что будет две дистанции – для людей старше 16 лет и другая, где участвовали только совершеннолетние. К сожалению, родителей Арины во время марафона не было. Мы выяснили, что ей 12 лет только вчера. В день награждения, когда мы приглашали всех призёров, она единственная не предоставила документы. Это вызвало у нас подозрение, но мы подумали, что она забыла удостоверение личности, - рассказал Жаксыбай Боранбаев.
На вопрос – почему ребёнок был допущен к соревнованиям, Боранбаев заявил, что в этом есть вина судейской коллегии.
- Заявки на участие в забеге подали около 1000 человек. Может быть, была техническая ошибка или всему виной человеческий фактор. Сейчас мы проводим разбирательство, созывается комиссия. Так сложилось, что Арина, нарушив правило, встала на чужое место. После неё прибежал – гражданин России. Согласно положению, Арину могут дисквалифицировать. У нас в практике такое первый раз. И мы сами крайне удивлены – ведь Арина сама спортсменка, занимается вольной борьбой. Это равносильно тому, что, если она будет бороться не в своей весовой категории. Помимо этого, мы многим отказывали, кто не подходил по возрасту. Они тоже сейчас могут обвинить нас в двойных стандартах. Ситуация непростая – пока окончательное решение не вынесено, - добавил Жаксыбай Боранбаев.
По словам организаторов марафона, призёры еще не получили обещанные им деньги. Это связано с тем, что некоторые из участников не предоставили документы. Также ситуация усугубляется тем, что среди призёров есть граждане других стран – у них нет счёта в казахстанском банке, а чтобы открыть его, нужно время.
В момент публикации статьи сестра Арины Куанышевой рассказала, что с ней связались некие организаторы и пообещали, что тренеры сами выплатят девочке призовые. Взамен они попросили не предавать этому скандалу огласку.
- Я всё равно хочу, чтобы вы опубликовали этот материал. Дело вовсе не в деньгах, дело в отношении и профессионализме. Если организаторы не в состоянии провести всё без таких неприятных моментов – пусть тогда отодвинутся, - отметила Карлыгаш.
Напомним, несмотря на дождливую погоду в Актау прошел полумарафон. В состязании приняли участие около тысячи человек.
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