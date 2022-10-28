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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:28

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Где жителям Актау искать утерянные во время дождя автомобильные номерные знаки

Утерянные во время дождя регистрационные знаки транспортных средств (номерные знаки) можно найти на базе ТОО «Кала жолдары» в 25 микрорайоне. Как сообщили в Актауском городском акимате, сотрудники коммунальных служб пока номеров не находили, но в случае если всё же найдут, доставят их по указанному адресу.

Иллюстративное фото
В акимате рассказали, что сотрудники коммунальных служб сегодня, 28 октября, не находили во время откачки воды автомобильные номера.

- Утерянные госномера сотрудники «Кала жолдары» не находили. Заявлений от жителей Актау не поступало. В случае нахождения их отвезут на базу ТОО «Кала жолдары» в 25 микрорайон, - сообщили в Актауском городском акимате.

Восстановить утерянный или украденный автомобильный регистрационный номер можно, воспользовавшись услугой «Выдача дубликата государственного регистрационного номерного знака для транспортных средств» на портале «Электронное правительство».

Ранее сообщалось, что в Актау после дождя провалился асфальт на проезжей части.

В результате ливня многие улицы затопило. Коммунальные службы с раннего утра устраняют последствия дождя.



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