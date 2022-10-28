Где жителям Актау искать утерянные во время дождя автомобильные номерные знаки

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В акимате рассказали, что сотрудники коммунальных служб сегодня, 28 октября, не находили во время откачки воды автомобильные номера.
- Утерянные госномера сотрудники «Кала жолдары» не находили. Заявлений от жителей Актау не поступало. В случае нахождения их отвезут на базу ТОО «Кала жолдары» в 25 микрорайон, - сообщили в Актауском городском акимате.
Восстановить утерянный или украденный автомобильный регистрационный номер можно, воспользовавшись услугой «Выдача дубликата государственного регистрационного номерного знака для транспортных средств» на портале «Электронное правительство».
Ранее сообщалось, что в Актау после дождя провалился асфальт на проезжей части.
В результате ливня многие улицы затопило. Коммунальные службы с раннего утра устраняют последствия дождя.
- Утерянные госномера сотрудники «Кала жолдары» не находили. Заявлений от жителей Актау не поступало. В случае нахождения их отвезут на базу ТОО «Кала жолдары» в 25 микрорайон, - сообщили в Актауском городском акимате.
Восстановить утерянный или украденный автомобильный регистрационный номер можно, воспользовавшись услугой «Выдача дубликата государственного регистрационного номерного знака для транспортных средств» на портале «Электронное правительство».
Ранее сообщалось, что в Актау после дождя провалился асфальт на проезжей части.
В результате ливня многие улицы затопило. Коммунальные службы с раннего утра устраняют последствия дождя.
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