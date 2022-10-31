Больше 2 миллионов тенге заплатили жители Мангистау за трудоустройство и были обмануты

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По данным полиции, жители Мангистау заплатили человеку, обещавшему найти работу 2,7 миллиона тенге.



- Кроме этого, мошенник обещал владельцу продуктового магазина оформить необходимые документы для установки газопровода за 1 миллион тенге. Сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемого. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК (мошенничество). Иные сведения в интересах следствия не разглашаются, – сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.