В Актау отмечается рост заболевания дизентерией

_фото из открытых источников
Из 43 случаев выявленных заболеваний 16 приходится на детей.
- За 10 месяцев текущего года в городе зарегистрировано 43 факта заболевания дизентерией. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано всего пять случаев. Таким образом, отмечается рост заболеваемости в 8,19 раза, - прокомментировала Сымбат Жексенбай.
Что такое дизентерия?
Дизентерия – инфекционное заболевание. Люди болеют при несоблюдении правил личной гигиены и гигиены в общественных местах. Возбудители этого заболевания также могут попадать в организм человека с водой и другими видами пищи, через посуду, игрушки.
Каковы симптомы болезни?
Это повышение температуры тела, озноб или жар, головная боль, слабость, отсутствие аппетита, тошнота и рвота, приступообразные боли внизу, либо в левой части живота. При возникновении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Заразиться дизентерией можно в любом возрасте, но заболевание наиболее опасно для детей младше пяти лет и ослабленных пожилых людей.
После перенесенной инфекции стойкий иммунитет не формируется, поэтому в течение жизни бывают повторные случаи заболевания.
Каковы меры предосторожности?
- необходимо вымыть руки с мылом, придя домой с улицы, после выхода из туалета и перед едой;
- проводить влажную уборку в комнатах не реже двух раз в неделю;
- содержать в чистоте посуду, постельное белье, игрушки;
- фрукты и овощи должны быть тщательно вымыты, пить только чистую и кипяченую воду;
- не использовать воду открытых водоемов в бытовых условиях, т.е. не мыть овощи и фрукты, и т.д.;
- покупая продукты питания, фрукты и овощи, продукты питания в магазине или других торговых центрах, необходимо обратить внимание на внешний вид, качество и на срок годности;
- соблюдать правила приготовления пищи, разделочные доски для готовых блюд и для сырых продуктов должны быть раздельными;
- готовую пищу необходимо хранить в холодильнике.
- За 10 месяцев текущего года в городе зарегистрировано 43 факта заболевания дизентерией. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано всего пять случаев. Таким образом, отмечается рост заболеваемости в 8,19 раза, - прокомментировала Сымбат Жексенбай.
Что такое дизентерия?
Дизентерия – инфекционное заболевание. Люди болеют при несоблюдении правил личной гигиены и гигиены в общественных местах. Возбудители этого заболевания также могут попадать в организм человека с водой и другими видами пищи, через посуду, игрушки.
Каковы симптомы болезни?
Это повышение температуры тела, озноб или жар, головная боль, слабость, отсутствие аппетита, тошнота и рвота, приступообразные боли внизу, либо в левой части живота. При возникновении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Заразиться дизентерией можно в любом возрасте, но заболевание наиболее опасно для детей младше пяти лет и ослабленных пожилых людей.
После перенесенной инфекции стойкий иммунитет не формируется, поэтому в течение жизни бывают повторные случаи заболевания.
Каковы меры предосторожности?
- необходимо вымыть руки с мылом, придя домой с улицы, после выхода из туалета и перед едой;
- проводить влажную уборку в комнатах не реже двух раз в неделю;
- содержать в чистоте посуду, постельное белье, игрушки;
- фрукты и овощи должны быть тщательно вымыты, пить только чистую и кипяченую воду;
- не использовать воду открытых водоемов в бытовых условиях, т.е. не мыть овощи и фрукты, и т.д.;
- покупая продукты питания, фрукты и овощи, продукты питания в магазине или других торговых центрах, необходимо обратить внимание на внешний вид, качество и на срок годности;
- соблюдать правила приготовления пищи, разделочные доски для готовых блюд и для сырых продуктов должны быть раздельными;
- готовую пищу необходимо хранить в холодильнике.
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