В Актау отмечается рост заболевания дизентерией

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Из 43 случаев выявленных заболеваний 16 приходится на детей.



- За 10 месяцев текущего года в городе зарегистрировано 43 факта заболевания дизентерией. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано всего пять случаев. Таким образом, отмечается рост заболеваемости в 8,19 раза, - прокомментировала Сымбат Жексенбай.



Что такое дизентерия?



Дизентерия – инфекционное заболевание. Люди болеют при несоблюдении правил личной гигиены и гигиены в общественных местах. Возбудители этого заболевания также могут попадать в организм человека с водой и другими видами пищи, через посуду, игрушки.



Каковы симптомы болезни?



Это повышение температуры тела, озноб или жар, головная боль, слабость, отсутствие аппетита, тошнота и рвота, приступообразные боли внизу, либо в левой части живота. При возникновении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Заразиться дизентерией можно в любом возрасте, но заболевание наиболее опасно для детей младше пяти лет и ослабленных пожилых людей.

После перенесенной инфекции стойкий иммунитет не формируется, поэтому в течение жизни бывают повторные случаи заболевания.



Каковы меры предосторожности?



- необходимо вымыть руки с мылом, придя домой с улицы, после выхода из туалета и перед едой;



- проводить влажную уборку в комнатах не реже двух раз в неделю;



- содержать в чистоте посуду, постельное белье, игрушки;



- фрукты и овощи должны быть тщательно вымыты, пить только чистую и кипяченую воду;



- не использовать воду открытых водоемов в бытовых условиях, т.е. не мыть овощи и фрукты, и т.д.;



- покупая продукты питания, фрукты и овощи, продукты питания в магазине или других торговых центрах, необходимо обратить внимание на внешний вид, качество и на срок годности;



- соблюдать правила приготовления пищи, разделочные доски для готовых блюд и для сырых продуктов должны быть раздельными;



- готовую пищу необходимо хранить в холодильнике.