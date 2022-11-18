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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:21

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В Актау отмечается рост заболевания дизентерией

С начала года в Актау дизентерией заболели 43 жителя. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост заболеваемости. Об этом рассказала Сымбат Жексенбай, руководитель эпидемиологического отдела управления санитарно-эпидемиологического контроля Актау.

_фото из открытых источников
Из 43 случаев выявленных заболеваний 16 приходится на детей.

- За 10 месяцев текущего года в городе зарегистрировано 43 факта заболевания дизентерией. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано всего пять случаев. Таким образом, отмечается рост заболеваемости в 8,19 раза, - прокомментировала Сымбат Жексенбай.

Что такое дизентерия?

Дизентерия – инфекционное заболевание. Люди болеют при несоблюдении правил личной гигиены и гигиены в общественных местах. Возбудители этого заболевания также могут попадать в организм человека с водой и другими видами пищи, через посуду, игрушки.

Каковы симптомы болезни?

Это повышение температуры тела, озноб или жар, головная боль, слабость, отсутствие аппетита, тошнота и рвота, приступообразные боли внизу, либо в левой части живота. При возникновении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Заразиться дизентерией можно в любом возрасте, но заболевание наиболее опасно для детей младше пяти лет и ослабленных пожилых людей.
После перенесенной инфекции стойкий иммунитет не формируется, поэтому в течение жизни бывают повторные случаи заболевания.

Каковы меры предосторожности?

- необходимо вымыть руки с мылом, придя домой с улицы, после выхода из туалета и перед едой;

- проводить влажную уборку в комнатах не реже двух раз в неделю;

- содержать в чистоте посуду, постельное белье, игрушки;

- фрукты и овощи должны быть тщательно вымыты, пить только чистую и кипяченую воду;

- не использовать воду открытых водоемов в бытовых условиях, т.е. не мыть овощи и фрукты, и т.д.;

- покупая продукты питания, фрукты и овощи, продукты питания в магазине или других торговых центрах, необходимо обратить внимание на внешний вид, качество и на срок годности;

- соблюдать правила приготовления пищи, разделочные доски для готовых блюд и для сырых продуктов должны быть раздельными;

- готовую пищу необходимо хранить в холодильнике.



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