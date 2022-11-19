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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:06

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Блогер заявил о «дрессировке» в детском саду Актау: начата проверка

Обнародована видеозапись с детского сада в 33 микрорайоне.

Кадр видео
Кадры видео с детского сада №37 опубликовал в Сети местный общественник и блогер Азамат Сарсенбаев.

- И это только один из инцидентов, попавший в объектив камеры. По словам родителей, руководство детского садика отказалось от обнародования архива, ссылаясь на то, что камеры не работали. Родители неожиданно заявились в садик и с боем пробились к камерам видеонаблюдения. Судя по записям, у воспитателей здесь особый вид воздействия для «дрессировки» детей с помощью палок, - рассказал блогер.


В городском отделе образования сообщили, что по данному факту создана специальная комиссия.

- По итогам проверки будут приняты строгие меры в отношении лиц, допустивших данные правонарушения. Вопрос взят на строгий контроль, - отметили в отделе образования.





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