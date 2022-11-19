Блогер заявил о «дрессировке» в детском саду Актау: начата проверка

- И это только один из инцидентов, попавший в объектив камеры. По словам родителей, руководство детского садика отказалось от обнародования архива, ссылаясь на то, что камеры не работали. Родители неожиданно заявились в садик и с боем пробились к камерам видеонаблюдения. Судя по записям, у воспитателей здесь особый вид воздействия для «дрессировки» детей с помощью палок, - рассказал блогер.

- По итогам проверки будут приняты строгие меры в отношении лиц, допустивших данные правонарушения. Вопрос взят на строгий контроль, - отметили в отделе образования.

Кадры видео с детского сада №37 опубликовал в Сети местный общественник и блогер Азамат Сарсенбаев.В городском отделе образования сообщили, что по данному факту создана специальная комиссия.