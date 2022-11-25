Физрука из Жанаозена уволили с работы за избиение школьника

Кадр видео, снятого школьниками
История с избиением учащихся в школе-гимназии №5 в Жанаозене получила продолжение. Физрука уволили с работы.
- Этот учитель 15 сентября 2014 года был принят на работу в КГУ «школа-гимназия №5» Жанаозенского городского отдела образования. После инцидента был уволен с работы в соответствии со статьёй 52 , пунктом 1, частью 14 Трудового кодекса Республики Казахстан. А также приказом отдела образования Жанаозен директору школы сделано замечание, - сообщает отдел образования акимата Жанаозена.
Ранее сообщалось, что школьники засняли на видео мордобой на уроке физкультуры в Жанаозене. Происшествием заинтересовалась полиция, правоохранительные органы начали досудебное расследование.
- Этот учитель 15 сентября 2014 года был принят на работу в КГУ «школа-гимназия №5» Жанаозенского городского отдела образования. После инцидента был уволен с работы в соответствии со статьёй 52 , пунктом 1, частью 14 Трудового кодекса Республики Казахстан. А также приказом отдела образования Жанаозен директору школы сделано замечание, - сообщает отдел образования акимата Жанаозена.
Ранее сообщалось, что школьники засняли на видео мордобой на уроке физкультуры в Жанаозене. Происшествием заинтересовалась полиция, правоохранительные органы начали досудебное расследование.
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