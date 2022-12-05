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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:48

Просмотров: 620

Уроки сократят: родители дошколят и первоклассников Актау жалуются на холодные помещения в садах и школах

Родители первоклассников средней школы №9 возмутились отсутствием отопления в классах. Из-за низкой температуры дети учатся в верхней одежде. На аналогичную проблему пожаловались и мамы воспитанников некоторых детских садов. В акимате сообщили, что уроки сократят.

Иллюстративное фото
По словам родителей учащихся школы №9, проблема с отоплением в учебном учреждении возникает не впервые.

- Проблема с отоплением в этой школе возникает не в первый раз. До этого тепло не доходило до четвертого этажа. Тогда мерзли старшеклассники, а сегодня вопрос коснулся и первоклашек. Из-за низкой температуры в классе дети вынуждены сидеть на уроках в куртках. По этой же причине учитель отпускает детей домой раньше. Это же соцобъект, нужно решить этот вопрос, – возмущаются родители.

Отсутствие отопления сегодня возмутило и родителей дошколят.

- Мой ребенок только вернулся в сад после болезни, а теперь есть риск повторной простуды, так как в группах холодно. На дворе 21 век, а мы как в первобытные времена без тепла вынуждены сидеть, – сетует родительница ребенка, посещающего ДДУ 55 в 13 микрорайоне.

Ситуацию прокомментировали в отделе образования Актау.

- В организациях образования по Актау в связи с неблагоприятными погодными условиями в учебных кабинетах наблюдается низкая температура, что связано со снижением давления. Для того, чтобы не прерывать учебный процесс, совместно с попечительским советом организации образования согласовано сокращение уроков до 30 минут. Уважаемые родители и жители города, просим вас потеплее одевать детей, ведь самое главное их здоровье, – прокомментировали в отделе образования Актау.



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Комментарии ( 1 )

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  • Aleksa-N
  • Tankushka
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:30
Оказывается во всем виновата зима!
С апреля готовились, рапортовали о готовности к зиме.
Как говорил незабвенный Черномырдин - никогда не было и вот опять.
По-моему, просто нет должного спроса с ответственных должностных лиц за бардак.
Не способных решать проблемы надо просто выгонять.
 
 

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