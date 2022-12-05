Уроки сократят: родители дошколят и первоклассников Актау жалуются на холодные помещения в садах и школах

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По словам родителей учащихся школы №9, проблема с отоплением в учебном учреждении возникает не впервые.



- Проблема с отоплением в этой школе возникает не в первый раз. До этого тепло не доходило до четвертого этажа. Тогда мерзли старшеклассники, а сегодня вопрос коснулся и первоклашек. Из-за низкой температуры в классе дети вынуждены сидеть на уроках в куртках. По этой же причине учитель отпускает детей домой раньше. Это же соцобъект, нужно решить этот вопрос, – возмущаются родители.



Отсутствие отопления сегодня возмутило и родителей дошколят.



- Мой ребенок только вернулся в сад после болезни, а теперь есть риск повторной простуды, так как в группах холодно. На дворе 21 век, а мы как в первобытные времена без тепла вынуждены сидеть, – сетует родительница ребенка, посещающего ДДУ 55 в 13 микрорайоне.



Ситуацию прокомментировали в отделе образования Актау.



- В организациях образования по Актау в связи с неблагоприятными погодными условиями в учебных кабинетах наблюдается низкая температура, что связано со снижением давления. Для того, чтобы не прерывать учебный процесс, совместно с попечительским советом организации образования согласовано сокращение уроков до 30 минут. Уважаемые родители и жители города, просим вас потеплее одевать детей, ведь самое главное их здоровье, – прокомментировали в отделе образования Актау.