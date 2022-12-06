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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 07:04

Просмотров: 396

Украшать Актау к Новому году планируют после Дня Независимости

До 16 декабря подготовку к новогодним праздникам в городе не начнут. Гульмира Балгожаева, руководитель отдела внутренней политики Актау, сообщила, что мероприятия по оформлению Актау начнутся только после Дня Независимости.

Фото из архива Lada.kz
Оформлять город и заниматься монтажом новогодних ёлок в Актау планируют начать после Дня Независимости Республики Казахстан.

- Это дань памяти «декабрьским жертвам». Именно поэтому подготовку к новогоднему празднику мы начнем только после этого особенного дня, - подчеркнула Гульмира Балгожаева.

О сумме, которую планируют потратить на украшение города, обещали сообщить позже.

Напомним, в 2015 году в Мангистау презентовали восьмитомник о декабрьских событиях 1986 года. Автор восьмитомника «Алматы. 1986. Желтоқсан», писатель-публицист Талғат Айтбайұлы посвятил этому труду почти 25 лет своей жизни.

В 2017 году своими воспоминаниями о декабрьских событиях 1986 года в Алматы, известных также как Желтоксан, поделилась Эльмира Медиханова. По её словам, на центральной площади она со своими подругами оказалась по стечению обстоятельств.



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