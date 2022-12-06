Украшать Актау к Новому году планируют после Дня Независимости

Фото из архива Lada.kz
Оформлять город и заниматься монтажом новогодних ёлок в Актау планируют начать после Дня Независимости Республики Казахстан.
- Это дань памяти «декабрьским жертвам». Именно поэтому подготовку к новогоднему празднику мы начнем только после этого особенного дня, - подчеркнула Гульмира Балгожаева.
О сумме, которую планируют потратить на украшение города, обещали сообщить позже.
Напомним, в 2015 году в Мангистау презентовали восьмитомник о декабрьских событиях 1986 года. Автор восьмитомника «Алматы. 1986. Желтоқсан», писатель-публицист Талғат Айтбайұлы посвятил этому труду почти 25 лет своей жизни.
В 2017 году своими воспоминаниями о декабрьских событиях 1986 года в Алматы, известных также как Желтоксан, поделилась Эльмира Медиханова. По её словам, на центральной площади она со своими подругами оказалась по стечению обстоятельств.
- Это дань памяти «декабрьским жертвам». Именно поэтому подготовку к новогоднему празднику мы начнем только после этого особенного дня, - подчеркнула Гульмира Балгожаева.
О сумме, которую планируют потратить на украшение города, обещали сообщить позже.
Напомним, в 2015 году в Мангистау презентовали восьмитомник о декабрьских событиях 1986 года. Автор восьмитомника «Алматы. 1986. Желтоқсан», писатель-публицист Талғат Айтбайұлы посвятил этому труду почти 25 лет своей жизни.
В 2017 году своими воспоминаниями о декабрьских событиях 1986 года в Алматы, известных также как Желтоксан, поделилась Эльмира Медиханова. По её словам, на центральной площади она со своими подругами оказалась по стечению обстоятельств.
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