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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:39

Просмотров: 261

Родители в Актау заявили о поддельной подписи на бланке разрешения вакцинации ребёнка

Родители ученицы первого класса одной из актауских школ сообщили, что в учебном учреждении подделали их подпись на бланке и вакцинировали ребёнка. Персонал школы свою вину отрицает.

Иллюстративное фото
Инцидент произошёл в средней школе № 29 Актау.

- Моя дочь сообщила, что в школе им сделали прививку, но ни я, ни моя жена согласие на процедуру не давали. Стали разбираться и узнали, что подпись на согласие для вакцинации подделана. Почерк не принадлежит ни мне, ни супруге. Как такое возможно? Это сделано для статистики? Хорошо, что это проба манту, а не сама вакцина, но тем не менее этот факт не снимает ответственности с работников школы, – возмутился папа девочки.

Между тем в учебном учреждении свою причастность отрицают.

- Я не понимаю, кто мог подделать подпись родителей первоклассницы. Медсестра отрицает этот факт. Будем разбираться, – сообщила Жайна Изтурганова, директор СШ №29.



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Комментарии ( 1 )

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K_e_k_s (Посетители) Сегодня, 12:09
Современный метод диагностики туберкулёза - это Диаскин тест. Реакция Манту часто показывает обычную аллергию.
 
 

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