Родители в Актау заявили о поддельной подписи на бланке разрешения вакцинации ребёнка

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Инцидент произошёл в средней школе № 29 Актау.



- Моя дочь сообщила, что в школе им сделали прививку, но ни я, ни моя жена согласие на процедуру не давали. Стали разбираться и узнали, что подпись на согласие для вакцинации подделана. Почерк не принадлежит ни мне, ни супруге. Как такое возможно? Это сделано для статистики? Хорошо, что это проба манту, а не сама вакцина, но тем не менее этот факт не снимает ответственности с работников школы, – возмутился папа девочки.



Между тем в учебном учреждении свою причастность отрицают.



- Я не понимаю, кто мог подделать подпись родителей первоклассницы. Медсестра отрицает этот факт. Будем разбираться, – сообщила Жайна Изтурганова, директор СШ №29.