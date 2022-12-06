Тендер ещё не объявлен: власти Актау не могут назвать сумму затрат на новогоднее убранство города

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В других городах Казахстана уже началась подготовка к Новому году. Администрации проводят тендеры на новогодние украшения.
В акимате Актау сообщили, что пока тендер на новогоднее оформление ещё не объявлен, и сумма, которую планируют потратить на украшение города, ещё не известна.
Корреспондент Zakon.kz выяснял, сколько потратят в городах Казахстана на подготовку к Новому году.
По данным издания, в населённых пунктах Казахстана, в основном, заказывают искусственные ёлки. Так, к примеру, аппарат акима посёлка Аршалы Аршалынского района Акмолинской области готов выделить 3,4 миллиона тенге на монтаж и оформление главного атрибута новогодних праздников. По техспецификации искусственная ель предусматривается для многоразового использования, высотой не менее 12 метров, диаметром – не менее шести метров.
В Каргалинском сельском округе Жамбылского района Алматинской области сумма закупок по лоту «Изготовление, установка, монтаж, оформление и техобслуживание новогодней елки» составляет 1,78 миллиона тенге. Ёлку высотой 10 метров на центральной площади установит и украсит алматинская компания.
В 5,4 миллиона тенге обойдётся установка новогодней 12-метровой ёлки на центральной площади села Темирлан Ордабасинского района Туркестанской области.
В селе Иртышск Павлодарской области акимат на установку новогодней ёлки и её оформление потратит 2,27 миллиона тенге. Из них на семиметровую искусственную ёлку выделено 1,78 миллиона тенге. На остальные средства поставщик должен приобрести макушку ёлки «Звезда», 120 штук новогодней мишуры четырёх цветов длиной по два метра, 180 шаров.
На оформление центральной улицы и установку, и украшение новогодней ёлки аппарат акима сельского округа Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области направит 4,47 миллиона тенге.
На новогоднее оформление посёлка Актас Карагандинской области направят 5,5 миллиона тенге. На эти средства предусмотрены установка уличных гирлянд «Ретро лампочки», изготовление двухскатной деревянной горки высотой три метра, шириной 1,5 метра и 2 метра, длиной – 13,5 метра и 6 метров. Также изготовление и установка праздничных светодиодных малых архитектурных форм (МАФов), в том числе фигур «Дед Мороз» высотой три метра и «Снегурочка» высотой 2,8 метра с подсветкой, композиции «Кролик» высотой 1,5 метра из металлоконструкции, электромонтажные работы, обслуживание, демонтаж, ремонт повреждённых МАФов.
В городе Кандыагаш Актюбинской области на реставрацию двух новогодних ёлок высотой 11 и 6 метров, соответственно, украшение их 150 ёлочными игрушками, приобретение 165 метров неоновой ленты, установку фигур «Деда Мороза» и «Снегурочки» направят 1,75 миллион тенге.
Праздничное оформление проспекта Республики в городе Риддере Восточно-Казахстанской области с установкой ёлки обойдётся в 7,23 миллионов тенге.
В городе Алтай ВКО на оформление новогодней ёлки направят 1,48 миллиона тенге.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Сатпаева планирует направить на установку и украшение 15-метровой новогодней ёлки на площади Горняков 2 миллиона тенге.
В Уральске Западно-Казахстанской области на оформление новогодней ёлки на площади Президент, оформление арки на площади Абая потратят в общем 35 миллионов тенге. Из них 20 миллионов предусмотрено на украшение главного праздничного атрибута высотой 22 метра.
В Талдыкоргане сумма закупки по лоту «Изготовление, монтаж и оформление готовой сборно-разборной конусной новогодней елки» на центральной площади высотой 24 метра планируется направить 6,25 миллионов тенге.
Новогодний фейерверк в городе Тобыл Костанайской области обойдётся в 2,23 миллиона тенге. В парковой зоне «Жанару» в течение пяти минут будет произведено 846 выстрелов из пиротехники различного калибра.
В Костанае на услуги по запуску фонтанов, пиротехнической стрелы и фейерверков на зажжение ёлки и Новый год хотят направить 4,86 миллиона тенге. По техспецификации в общем предусмотрено салютов на более 2000 выстрелов.
- В крупных городах Казахстана тендеры на оформление и проведение новогодних праздников пока не объявляли. В большинстве случаев объясняется это тем, что на складах городских администраций скопилось немало украшений, приобретённых в предыдущие годы, - отмечается на сайте Zakon.kz.
По данным Informburo.kz, чтобы украсить Алматы к Новому году, акимат выделил 598,6 миллиона тенге на закупку ёлок, фигур сказочных персонажей и прочих атрибутов праздника.
Гульмира Балгожаева, руководитель отдела внутренней политики Актау, сообщила, что мероприятия по оформлению Актау начнутся только после Дня Независимости.
Напомним, в 2021 году украшение города обошлось бюджету почти в 25 миллионов тенге.
В акимате Актау сообщили, что пока тендер на новогоднее оформление ещё не объявлен, и сумма, которую планируют потратить на украшение города, ещё не известна.
Корреспондент Zakon.kz выяснял, сколько потратят в городах Казахстана на подготовку к Новому году.
По данным издания, в населённых пунктах Казахстана, в основном, заказывают искусственные ёлки. Так, к примеру, аппарат акима посёлка Аршалы Аршалынского района Акмолинской области готов выделить 3,4 миллиона тенге на монтаж и оформление главного атрибута новогодних праздников. По техспецификации искусственная ель предусматривается для многоразового использования, высотой не менее 12 метров, диаметром – не менее шести метров.
В Каргалинском сельском округе Жамбылского района Алматинской области сумма закупок по лоту «Изготовление, установка, монтаж, оформление и техобслуживание новогодней елки» составляет 1,78 миллиона тенге. Ёлку высотой 10 метров на центральной площади установит и украсит алматинская компания.
В 5,4 миллиона тенге обойдётся установка новогодней 12-метровой ёлки на центральной площади села Темирлан Ордабасинского района Туркестанской области.
В селе Иртышск Павлодарской области акимат на установку новогодней ёлки и её оформление потратит 2,27 миллиона тенге. Из них на семиметровую искусственную ёлку выделено 1,78 миллиона тенге. На остальные средства поставщик должен приобрести макушку ёлки «Звезда», 120 штук новогодней мишуры четырёх цветов длиной по два метра, 180 шаров.
На оформление центральной улицы и установку, и украшение новогодней ёлки аппарат акима сельского округа Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области направит 4,47 миллиона тенге.
На новогоднее оформление посёлка Актас Карагандинской области направят 5,5 миллиона тенге. На эти средства предусмотрены установка уличных гирлянд «Ретро лампочки», изготовление двухскатной деревянной горки высотой три метра, шириной 1,5 метра и 2 метра, длиной – 13,5 метра и 6 метров. Также изготовление и установка праздничных светодиодных малых архитектурных форм (МАФов), в том числе фигур «Дед Мороз» высотой три метра и «Снегурочка» высотой 2,8 метра с подсветкой, композиции «Кролик» высотой 1,5 метра из металлоконструкции, электромонтажные работы, обслуживание, демонтаж, ремонт повреждённых МАФов.
В городе Кандыагаш Актюбинской области на реставрацию двух новогодних ёлок высотой 11 и 6 метров, соответственно, украшение их 150 ёлочными игрушками, приобретение 165 метров неоновой ленты, установку фигур «Деда Мороза» и «Снегурочки» направят 1,75 миллион тенге.
Праздничное оформление проспекта Республики в городе Риддере Восточно-Казахстанской области с установкой ёлки обойдётся в 7,23 миллионов тенге.
В городе Алтай ВКО на оформление новогодней ёлки направят 1,48 миллиона тенге.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Сатпаева планирует направить на установку и украшение 15-метровой новогодней ёлки на площади Горняков 2 миллиона тенге.
В Уральске Западно-Казахстанской области на оформление новогодней ёлки на площади Президент, оформление арки на площади Абая потратят в общем 35 миллионов тенге. Из них 20 миллионов предусмотрено на украшение главного праздничного атрибута высотой 22 метра.
В Талдыкоргане сумма закупки по лоту «Изготовление, монтаж и оформление готовой сборно-разборной конусной новогодней елки» на центральной площади высотой 24 метра планируется направить 6,25 миллионов тенге.
Новогодний фейерверк в городе Тобыл Костанайской области обойдётся в 2,23 миллиона тенге. В парковой зоне «Жанару» в течение пяти минут будет произведено 846 выстрелов из пиротехники различного калибра.
В Костанае на услуги по запуску фонтанов, пиротехнической стрелы и фейерверков на зажжение ёлки и Новый год хотят направить 4,86 миллиона тенге. По техспецификации в общем предусмотрено салютов на более 2000 выстрелов.
- В крупных городах Казахстана тендеры на оформление и проведение новогодних праздников пока не объявляли. В большинстве случаев объясняется это тем, что на складах городских администраций скопилось немало украшений, приобретённых в предыдущие годы, - отмечается на сайте Zakon.kz.
По данным Informburo.kz, чтобы украсить Алматы к Новому году, акимат выделил 598,6 миллиона тенге на закупку ёлок, фигур сказочных персонажей и прочих атрибутов праздника.
Гульмира Балгожаева, руководитель отдела внутренней политики Актау, сообщила, что мероприятия по оформлению Актау начнутся только после Дня Независимости.
Напомним, в 2021 году украшение города обошлось бюджету почти в 25 миллионов тенге.
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