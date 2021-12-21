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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:12

Просмотров: 2527

От тюльпанов к ёлкам: ТОО «Clover media group» будет украшать Актау к Новому году

Между ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» и ТОО «Clover media group» заключен договор на новогоднее оформление города. Во сколько оформление обойдется бюджету, рассказали в акимате Актау.

Монтаж праздничных елок
Договор №81 от 19.10.2021 года на праздничное оформление города к Новому году заключен между отделом жилищно-коммунального хозяйства и ТОО «Clover media group».

В акимате города рассказали, чего ждать жителям к празднику.

Согласно договору, будут установлены две елки высотой 15 метров на сумму 16 138 530 тенге (на площади «Ынтымак» и возле амфитеатра).

- К слову, с 2016 года на оформление города к новому году ёлки не закупались, соответственно, старые ёлки пришли в негодность. Новые ёлки оснащены новейшими светодиодными гирляндами. Вокруг ёлок будут створчатые арки с резными узорами и светящимися элементами. Срок службы новых ёлок - 3 года, - сообщили в акимате города.

Также компания установит малые архитектурные формы в виде елочных игрушек диаметром 1,5 метра на сумму 260 636 тенге в количестве восьми штук.

- Малые архитектурные формы в виде ёлочных игрушек представляют собой различные новогодние игрушки, изготовленные из металлического каркаса, украшенные светодиодными элементами в национальной тематике, - сообщили в акимате Актау.

Также компанией будет установлена малая архитектурная форма «качели» за 2 553 441 тенге; малая архитектурная форма «современная юрта» за 2 756 699 тенге; декоративное оформление зеленых насаждений на площади «Ынтымак» и перед областным акиматом (в общем 400 штук деревьев и 400 кустарников) за 3 195 845 тенге.

- В настоящее время начаты работы по новогоднему оформлению. На площади «Ынтымак» установлены две малые архитектурные формы «качели». Малые архитектурные формы в виде елочных игрушек в количестве 8 штук планируется установить возле елки на площади «Ынтымак». Кроме того, за счет спонсорских средств проводиться оформление светодиодными гирляндами набережной территории (пальм и деревьев). Также устанавливаются два декоративных освещения «Звездное небо», каждое по 50 метров, - сообщили в акимате Актау.

По подсчетам редакции, согласно предоставленным акиматом данным, украшение города обойдется бюджету почти в 25 миллионов тенге.

Украшать город компания начала 17 декабря. Завершить, как сообщает акимат Актау, планируется 25 декабря.

Напомним, компания ТОО «Clover media group» устанавливала в Актау «цветочное поле» с искусственными тюльпанами.

Ранее аким Актау сообщал, что в этом году праздничное оформление города к Новому году выполнит нефтяная компания за свои деньги.



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Комментарии ( 14 )

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sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 22:46
они наверное и пальмы подсвечивают)))
 
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 21:51
Нурекен,
Эта компания компания как этот Энерго Альянс - который тянет с электричеством и деньги с нас cvetok
НЕ потопляемые druzhba
 
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  • Adai11
 Имярек (Посетители) Сегодня, 21:00
обидно ,что сделают "тяп-ляп" ветер сдует или еще какой нибудь force majeure случиться и опять за стет городского бюджета на эту никому не нужную деньги уйдут! а на грамотное освещение пешеходных переходов денег нет

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • arelav_74
  • Галина63
  • Maximus
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 19:10
...от кловерских пластмассовых тюльпанов станет всем светлей и акиму и даже маленькой улитке...так давайте же повсюду насуюем миллионы мы пластмассовых" игрушек" и тогда наверняка поедет "крыша" не спеша тихо шифером шурша, а ушлый аким и дальше будет забавляться!!! Предложение акиму города за его любовь ко всему неживому и пластмассовому установить на площади напротив городского акимата целый лес пластиковых ёлок и палок. .Вот точно будет здорово и сразу рекорд будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса...а чё уж там мелочиться.. пластмассы на всех хватит... всё из пластмассы и фонарные столбы и заборы с ограждениями туда же и пластмассового акима возле ёлочки,а чё креатив будет засчитан.!!!
 
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  • Василий Кравчук
  • Галина63
  • Aleksa-N
  • Aktauskii
  • TU-154
  • Maximus
 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 17:59
Эта фирма каким-то магическим способом выигрывает все конкурсы в нашем городе, а возможно и по всему Казахстану. Неужели сам Луноликий является ее учредителем?))) Тогда в следующем году она будет обеспечивать нас всем, в том числе и воздухом, если мы еще не передумаем дышать.
 
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  • Космос
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  • Галина63
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  • Maximus
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 17:16
... что-то меня терзают смутные сомнения.. касательно этой шарашкиной конторы под названием не то Glover не то Clover они ещё не до конца устранили свои предыдущие косяки в лице своих бутафорско-пластиковых пародий на тюльпаны и тут же им в лице городского акима перепадает...О боже счастья то какое!!!! Аллилуйя украшать ёлками и палками набережную города тут уже не вангуй,а
 
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Valderrama (Посетители) Сегодня, 17:14
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  • Галина63
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  • Maximus
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 17:10
ЖКХ в акиматах одна из самых коррумпированных структур в РК, согласно статистике. Вот где деньги люди делают в наше тяжёлое время
 
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  • None None
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 Банкир (Посетители) Сегодня, 16:53
Цитата: Галина63
Точно ли успеют к Новому году выполнить все заявленные украшения города?

Там год не уточняется...
 
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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 16:48
Ранее аким Актау сообщал, что в этом году праздничное оформление города к Новому году выполнит нефтяная компания за свои деньги. angry
А что данная компания обанкротилась что ли????
Или Ёкимат прогнулся в натуре под данную компанию chih
 
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