От тюльпанов к ёлкам: ТОО «Clover media group» будет украшать Актау к Новому году

Монтаж праздничных елок
Договор №81 от 19.10.2021 года на праздничное оформление города к Новому году заключен между отделом жилищно-коммунального хозяйства и ТОО «Clover media group».
В акимате города рассказали, чего ждать жителям к празднику.
Согласно договору, будут установлены две елки высотой 15 метров на сумму 16 138 530 тенге (на площади «Ынтымак» и возле амфитеатра).
- К слову, с 2016 года на оформление города к новому году ёлки не закупались, соответственно, старые ёлки пришли в негодность. Новые ёлки оснащены новейшими светодиодными гирляндами. Вокруг ёлок будут створчатые арки с резными узорами и светящимися элементами. Срок службы новых ёлок - 3 года, - сообщили в акимате города.
Также компания установит малые архитектурные формы в виде елочных игрушек диаметром 1,5 метра на сумму 260 636 тенге в количестве восьми штук.
- Малые архитектурные формы в виде ёлочных игрушек представляют собой различные новогодние игрушки, изготовленные из металлического каркаса, украшенные светодиодными элементами в национальной тематике, - сообщили в акимате Актау.
Также компанией будет установлена малая архитектурная форма «качели» за 2 553 441 тенге; малая архитектурная форма «современная юрта» за 2 756 699 тенге; декоративное оформление зеленых насаждений на площади «Ынтымак» и перед областным акиматом (в общем 400 штук деревьев и 400 кустарников) за 3 195 845 тенге.
- В настоящее время начаты работы по новогоднему оформлению. На площади «Ынтымак» установлены две малые архитектурные формы «качели». Малые архитектурные формы в виде елочных игрушек в количестве 8 штук планируется установить возле елки на площади «Ынтымак». Кроме того, за счет спонсорских средств проводиться оформление светодиодными гирляндами набережной территории (пальм и деревьев). Также устанавливаются два декоративных освещения «Звездное небо», каждое по 50 метров, - сообщили в акимате Актау.
По подсчетам редакции, согласно предоставленным акиматом данным, украшение города обойдется бюджету почти в 25 миллионов тенге.
Украшать город компания начала 17 декабря. Завершить, как сообщает акимат Актау, планируется 25 декабря.
Напомним, компания ТОО «Clover media group» устанавливала в Актау «цветочное поле» с искусственными тюльпанами.
Ранее аким Актау сообщал, что в этом году праздничное оформление города к Новому году выполнит нефтяная компания за свои деньги.
В акимате города рассказали, чего ждать жителям к празднику.
Согласно договору, будут установлены две елки высотой 15 метров на сумму 16 138 530 тенге (на площади «Ынтымак» и возле амфитеатра).
- К слову, с 2016 года на оформление города к новому году ёлки не закупались, соответственно, старые ёлки пришли в негодность. Новые ёлки оснащены новейшими светодиодными гирляндами. Вокруг ёлок будут створчатые арки с резными узорами и светящимися элементами. Срок службы новых ёлок - 3 года, - сообщили в акимате города.
Также компания установит малые архитектурные формы в виде елочных игрушек диаметром 1,5 метра на сумму 260 636 тенге в количестве восьми штук.
- Малые архитектурные формы в виде ёлочных игрушек представляют собой различные новогодние игрушки, изготовленные из металлического каркаса, украшенные светодиодными элементами в национальной тематике, - сообщили в акимате Актау.
Также компанией будет установлена малая архитектурная форма «качели» за 2 553 441 тенге; малая архитектурная форма «современная юрта» за 2 756 699 тенге; декоративное оформление зеленых насаждений на площади «Ынтымак» и перед областным акиматом (в общем 400 штук деревьев и 400 кустарников) за 3 195 845 тенге.
- В настоящее время начаты работы по новогоднему оформлению. На площади «Ынтымак» установлены две малые архитектурные формы «качели». Малые архитектурные формы в виде елочных игрушек в количестве 8 штук планируется установить возле елки на площади «Ынтымак». Кроме того, за счет спонсорских средств проводиться оформление светодиодными гирляндами набережной территории (пальм и деревьев). Также устанавливаются два декоративных освещения «Звездное небо», каждое по 50 метров, - сообщили в акимате Актау.
По подсчетам редакции, согласно предоставленным акиматом данным, украшение города обойдется бюджету почти в 25 миллионов тенге.
Украшать город компания начала 17 декабря. Завершить, как сообщает акимат Актау, планируется 25 декабря.
Напомним, компания ТОО «Clover media group» устанавливала в Актау «цветочное поле» с искусственными тюльпанами.
Ранее аким Актау сообщал, что в этом году праздничное оформление города к Новому году выполнит нефтяная компания за свои деньги.