Украсить город к Новому году за спонсорские средства планируют в этом году власти Актау

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Как сообщил Нурдаулет Килыбай, в этом году акимат Актау планирует привлечь спонсорские средства для украшения города к Новому году. Градоначальник заявил, что украшение будет сильно отличаться от прошлых лет.



- В прошлом году, если вы помните, на площади «Ынтымак» у нас упала ёлка. Начали разбираться, оказывается, её покупали в 2016 году и с тех пор несколько раз разбирали и собирали. Ну, сами понимаете, что после этого останется. Если жители считают, что нужны ёлки, то мы должны будем заказывать ёлки и ставить новые, потому что прошлогодние уже не подлежат эксплуатации. Мы их выбросили, они лежат на складе. Но на новый год у нас есть концепция, которую мы разработали, чтобы было красиво так же, как в прошлом году украсила парк в 4 микрорайоне компания «Адвер». Мы попросили «Мангистаумунайгаз» выступить в качестве спонсора. Они согласились, вопрос сейчас в процедуре согласования, - сказал аким Актау.



Украшением города согласилась заняться компания из Алматы, которая делала освещение во многих городах Казахстана: Караганде, Туркестане, Алматы и других.



- Они готовы приехать и начать прямо сегодня. Вопрос финансирования. Если мы его решим, а мы, скорее всего, решим, то город будем полностью освещать,особенно центральные улицы. Естественно, раз «Мангистаумунайгаз» сами выступают спонсором, мы попросили сделать их здание тоже, как здание «Казмортрансфлота» сияющим, - сказал аким Актау.