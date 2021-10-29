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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 22:31

Просмотров: 402

Украсить город к Новому году за спонсорские средства планируют в этом году власти Актау

В качестве спонсора чиновники попросили выступить нефтяную компанию. Предприятие согласилось. Об этом сообщил Нурдаулет Килыбай, аким Актау.

Иллюстративное фото
Как сообщил Нурдаулет Килыбай, в этом году акимат Актау планирует привлечь спонсорские средства для украшения города к Новому году. Градоначальник заявил, что украшение будет сильно отличаться от прошлых лет.

- В прошлом году, если вы помните, на площади «Ынтымак» у нас упала ёлка. Начали разбираться, оказывается, её покупали в 2016 году и с тех пор несколько раз разбирали и собирали. Ну, сами понимаете, что после этого останется. Если жители считают, что нужны ёлки, то мы должны будем заказывать ёлки и ставить новые, потому что прошлогодние уже не подлежат эксплуатации. Мы их выбросили, они лежат на складе. Но на новый год у нас есть концепция, которую мы разработали, чтобы было красиво так же, как в прошлом году украсила парк в 4 микрорайоне компания «Адвер». Мы попросили «Мангистаумунайгаз» выступить в качестве спонсора. Они согласились, вопрос сейчас в процедуре согласования, - сказал аким Актау.

Украшением города согласилась заняться компания из Алматы, которая делала освещение во многих городах Казахстана: Караганде, Туркестане, Алматы и других.

- Они готовы приехать и начать прямо сегодня. Вопрос финансирования. Если мы его решим, а мы, скорее всего, решим, то город будем полностью освещать,особенно центральные улицы. Естественно, раз «Мангистаумунайгаз» сами выступают спонсором, мы попросили сделать их здание тоже, как здание «Казмортрансфлота» сияющим, - сказал аким Актау.



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Комментарии ( 4 )

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None None (Посетители) Сегодня, 00:37
Так вроде каждый год покупали новые, откуда ёлка из 2016 ?
 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 00:23
Мы их выбросили прям на складе....и забыли...что они стоили 50 млн.тенге lol
 
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Kitcat (Посетители) Вчера, 22:43
оказывается, её покупали в 2016 году и с тех пор несколько раз разбирали и собирали. Ну, сами понимаете, что после этого останется. Если жители считают, что нужны ёлки, то мы должны будем заказывать ёлки и ставить новые, потому что прошлогодние уже не подлежат эксплуатации. Мы их выбросили, они лежат на складе.


сказал аким Актау.


Что вообще происходит?
 
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12-й регион (Посетители) Вчера, 22:41
Мы их выбросили, они лежат на складе.

lol lol lol Всё остальное без комментарий... (и так уже Лада зажимает)
 
 

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