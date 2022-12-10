Сменился глава «МАЭКа»

Новым руководителем ТОО «МАЭК» назначен Жасулан Суюнчалиев. Прежний гендиректор Талгат Есентугелов ушёл по собственному желанию.Глава региона Нурлан Ногаев представил сегодня, 10 декабря, коллективу ТОО «МАЭК» нового руководителя.Аким области подчеркнул, что опыт и компетенции нового руководителя помогут ему совместно с коллективом ТОО «МАЭК» модернизировать предприятие.Нурлан Ногаев поставил ряд конкретных задач перед сотрудниками комбината, отметив что от слаженности их работы зависит бесперебойное обеспечение региона питьевой водой, теплом и электроэнергией.Жасулан Суюнчалиев окончил Самарский государственный архитектурно-строительный университет.Ранее он занимал должности директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы», советника генерального директора АО «КазНИСА», заместителя акима Атырауской области, заместителя председателя комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства национальной экономики, руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами МНЭ РК, руководителя управления строительства Западно-Казахстанской области, главного эксперта управления архитектуры, градостроительства и госградкадастра департамента архитектуры, проектных работ и сметных норм Агентства по делам строительства и ЖКХ и другие.