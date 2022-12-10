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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:36

Просмотров: 6729

Сменился глава «МАЭКа»

Коллективу ТОО «МАЭК» представили нового генерального директора, сообщили в пресс-службе предприятия.

Новым руководителем ТОО «МАЭК» назначен Жасулан Суюнчалиев
Новым руководителем ТОО «МАЭК» назначен Жасулан Суюнчалиев. Прежний гендиректор Талгат Есентугелов ушёл по собственному желанию.

Глава региона Нурлан Ногаев представил сегодня, 10 декабря, коллективу ТОО «МАЭК» нового руководителя.

Аким области подчеркнул, что опыт и компетенции нового руководителя помогут ему совместно с коллективом ТОО «МАЭК» модернизировать предприятие.
Нурлан Ногаев поставил ряд конкретных задач перед сотрудниками комбината, отметив что от слаженности их работы зависит бесперебойное обеспечение региона питьевой водой, теплом и электроэнергией.

Сменился глава «МАЭКа»


Жасулан Суюнчалиев окончил Самарский государственный архитектурно-строительный университет.

Ранее он занимал должности директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы», советника генерального директора АО «КазНИСА», заместителя акима Атырауской области, заместителя председателя комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства национальной экономики, руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами МНЭ РК, руководителя управления строительства Западно-Казахстанской области, главного эксперта управления архитектуры, градостроительства и госградкадастра департамента архитектуры, проектных работ и сметных норм Агентства по делам строительства и ЖКХ и другие.



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Комментарии ( 14 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 14:30
дорожник, видать не нашлось энергетика с архитектурным образованием )))
 
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  • Кинст
 дорожник (Посетители) Сегодня, 13:57
А что, не нашли энергетика, желательно из своих МАЭКовцев?

Жить нужно непременно хорошо
 
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slavik (Посетители) Сегодня, 13:45
Всем этим чинушам надо выдавать служебные квартиры на верхних этажах высоток, тогда будут работать лифты, будет вода и свет. Они давно оторваны от проблем народа за высокими заборами своих тёплых и обустроенных особняков стоимостью под лям зелёных.
 
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СаМ (Посетители) Сегодня, 13:32
Не понимаю, что тут такого в этом назначении. Пришёл человек помочь земляку в такие трудные времена, давление чтобы у него в норме было., а вы тут устройли авось что.
 
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Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 13:10
За что же Суюнкалиева так? Не жалко? Главное, на территорию предприятия одного не выпускайте - заблудится.
 
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  • Vohazab
  • Vladimir7737
  • Кинст
 ak12 (Посетители) Сегодня, 12:45
Цитата: Кинст
Ну и ряха, откуда таких довольных жизнью набирают?
По одной только ряхе можно понять, что ничего хорошего ни маэку, ни нам в ближайшее время не светит.Этот точно сюда не работать приехал.
 
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  • шевченко
  • Ingul
 Argallo (Посетители) Сегодня, 12:20
Сбегают! Полиции и налоговой срочно устроить массовую проверку этого притона надо! И все следствие должно быть открытым для народа!!
 
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  • Vohazab
 Intel (Посетители) Сегодня, 12:08
Маэкқа жаны ашып жұмыс істейтін Чернецкий И.П. пен Желкушинов С.К. еді. Нағыз технарлар. Осыларды қайта әкелуі керек. Сонда Ақтауда су мен жылу болады деп ойлаймын.
 
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  • Vohazab
  • ЁмоЁ
  • Vladimir7737
  • мирабелла
  • Ingul
  • дорожник
 Кинст (Посетители) Сегодня, 11:56
Ну и ряха, откуда таких довольных жизнью набирают? И что он может знать о городе Шевченко, Актау, МАЭК-у, его истории и проблемах?
Все проблемы, что на высокие должности берут случайных людей, которые о Мангышлаке имеют весьма поверхностное представление. Они тут никогда не были, не знают особенностей нашего края, города, и их большой интерес только в собственных карманах.
Сильно сомневаюсь, что он готов гробить своё здоровье, нервы, сердце и рвать все жилы, чтобы жизнь города, горожан сделать лучше. Как это делали первые руководители города Шевченко, которые с нуля сделали его красавцем и которых чуть ли не с инфарктами увозили с рабочих мест.
 
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  • Кинст
 master_kz (Посетители) Сегодня, 11:43
Цитата: Имярек
Смысл этих рокировок ?! Температура воздуха подыматься начнет?!

месяца через три как раз. Станет получше-)
 
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