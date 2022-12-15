Жители ЖК «Грин Плаза» и «Грин Парк» в Актау перекрыли автомобильное движение





На кадрах видео, которое в нашу редакцию прислали очевидцы, запечатлено, как несколько десятков жителей двух крупных актауских жилых комплексов в знак протеста выстроились в «живую цепь» на пешеходном переходе, преградив проезд для автомобилей.Люди сообщили, что таким способом они хотели выразить своё возмущение тем, что рядом с их ЖК будет установлена котельная. На место прибыл аким Актау. Ситуация урегулирована, как сообщили в акимате.- Сейчас на территории данных ЖК ведутся работы по налаживанию системы отопления. А именно, в целях увеличения мощности действующей котельной ведутся дополнительные работы по газоснабжению. Данные работы планируется завершить до 25 декабря этого года. Также сообщаем, что после завершения строительных работ будет восстановлена существующая территория автостоянки. На данный момент стороны пришли к соглашению. Просим жителей проявить терпение, эти работы делаются во благо населения. Мы просим извинения за предоставленные неудобства. Со своей стороны, городской акимат, старается максимально закончить все намеченные задачи по обеспечению теплом горожан, - прокомментировали ситуацию в акимате Актау.