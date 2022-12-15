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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 18:37

Просмотров: 7404

Жители ЖК «Грин Плаза» и «Грин Парк» в Актау перекрыли автомобильное движение

Жители жилых комплексов «Грин Плаза» и «Грин Парк», расположенных в 17 микрорайоне Актау, перекрыли сегодня, 15 декабря, автомобильное движение. Так люди пытались выступить против установки котельной рядом с их ЖК. Знак протеста длился около 20 минут. С возмущёнными встретился аким города.

Скрин видео
На кадрах видео, которое в нашу редакцию прислали очевидцы, запечатлено, как несколько десятков жителей двух крупных актауских жилых комплексов в знак протеста выстроились в «живую цепь» на пешеходном переходе, преградив проезд для автомобилей.




Люди сообщили, что таким способом они хотели выразить своё возмущение тем, что рядом с их ЖК будет установлена котельная. На место прибыл аким Актау. Ситуация урегулирована, как сообщили в акимате.

- Сейчас на территории данных ЖК ведутся работы по налаживанию системы отопления. А именно, в целях увеличения мощности действующей котельной ведутся дополнительные работы по газоснабжению. Данные работы планируется завершить до 25 декабря этого года. Также сообщаем, что после завершения строительных работ будет восстановлена существующая территория автостоянки. На данный момент стороны пришли к соглашению. Просим жителей проявить терпение, эти работы делаются во благо населения. Мы просим извинения за предоставленные неудобства. Со своей стороны, городской акимат, старается максимально закончить все намеченные задачи по обеспечению теплом горожан, - прокомментировали ситуацию в акимате Актау.



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Комментарии ( 3 )

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бобер (Посетители) Сегодня, 00:43
master_kz, да там половина в пластиковых тапках ходят.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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 glu-info (Посетители) Вчера, 21:45
Отключите им отопление и пусть протестуют
 
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 master_kz (Посетители) Вчера, 21:23
"богатые тоже плачут"
 
 

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