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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:11

Просмотров: 469

Мёртвых лебедей сняли на видео в Мангистау

Актауский общественник и блогер Азамат Сарсенбаев снял на видео мёртвых лебедей на озере Караколь.

Кадр видео
Видео, на кадрах которого запечатлены мёртвые лебеди, Азамат Сарсенбаев разместил на своей странице в социальных сетях. Кадры были сняты на берегу озера Караколь в пригороде Актау.



- Говорят, что лебедь создаёт пару один раз в жизни, а когда партнёр умирает, одинокий лебедь погибает от тоски. Если следовать по этой логике, то этой зимой в Мангистауской области слишком уж многим лебедям разбили сердца. Ну, а если серьёзно, данная ситуация тревожит своими масштабами, сотни тушек пернатых рассеяны по всей береговой линии озера Караколь, и самое примечательное то, что кроме лебедей,э я не нашёл тушек других представителей пернатых, которые обитают на этом озере в гораздо больших количествах, чем лебеди. Уж слишком большой процент падежа, чтобы списать это на естественный отбор, - подписал видео блогер.

В департаменте экологии сообщили, что их инспекторы выехали на место происшествия.



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Комментарии ( 1 )

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мирабелла (Посетители) Сегодня, 14:02
В морозы могли погибнуть, если вмерзли в лёд... Раньше организовывали рейды с подкормкой в такие сложные для пернатых периоды, насколько я помню.
 
 

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