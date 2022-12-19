Мёртвых лебедей сняли на видео в Мангистау

Видео, на кадрах которого запечатлены мёртвые лебеди, Азамат Сарсенбаев разместил на своей странице в социальных сетях. Кадры были сняты на берегу озера Караколь в пригороде Актау.- Говорят, что лебедь создаёт пару один раз в жизни, а когда партнёр умирает, одинокий лебедь погибает от тоски. Если следовать по этой логике, то этой зимой в Мангистауской области слишком уж многим лебедям разбили сердца. Ну, а если серьёзно, данная ситуация тревожит своими масштабами, сотни тушек пернатых рассеяны по всей береговой линии озера Караколь, и самое примечательное то, что кроме лебедей,э я не нашёл тушек других представителей пернатых, которые обитают на этом озере в гораздо больших количествах, чем лебеди. Уж слишком большой процент падежа, чтобы списать это на естественный отбор, - подписал видео блогер.В департаменте экологии сообщили, что их инспекторы выехали на место происшествия.