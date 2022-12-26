Огни на главной городской ёлке зажгут в Актау

Фото из архива lada.kz
Торжественное включение новогодних огней на городской ёлке состоится сегодня, 26 декабря, в 19:30 на площади Ынтымак.
- Приглашаем жителей и гостей города на это предпраздничное мероприятие, – сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.
Известно, что честь зажечь огни на ёлке предоставлена в этой году ребенку с ограниченными возможностями, у которого есть достижения в спорте.
Напомним, в этом году чиновники отказались от трат на городские украшения и решили использовать прошлогодние декорации.
- Приглашаем жителей и гостей города на это предпраздничное мероприятие, – сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.
Известно, что честь зажечь огни на ёлке предоставлена в этой году ребенку с ограниченными возможностями, у которого есть достижения в спорте.
Напомним, в этом году чиновники отказались от трат на городские украшения и решили использовать прошлогодние декорации.
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