У трех недропользователей в Мангистау отобрали лицензию

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В рамках поручения Президента Казахстана была проведена ревизия месторождений полезных ископаемых на территории страны, по результатам которой определили неиспользуемые (от трех и более лет) месторождения для их изъятия и дальнейшей разработки с привлечением новых инвесторов.
- По состоянию на 23 декабря Министерством приняты меры по расторжению 92 контрактов и прекращению действия 183 лицензий на недропользование по твердым полезным ископаемым. Направлено 1779 уведомлений о нарушении лицензионно-контрактных условий, - говорится в сообщении МИИР.
Среди лишенных лицензии недропользователей трое занимались своей деятельностью на территории Мангистауской области. Среди них: товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Теміржол жөндеу», в списке бенефициаров которого значится Тимур Кулибаев, а также ТОО «KazTrans-4» и «Табылдиев Бисебай Аманханович (РК)».
- Недропользователь вправе обжаловать законность досрочного прекращения компетентным органом действия контракта/лицензии на недропользование в суде в течение трех месяцев со дня получения им уведомления. В случае обращения в суд срок, решение компетентного органа приостанавливается до вступления решения суда в законную силу, - добавили в министерстве.
С полным перечнем недропользователей можно ознакомиться здесь.
Михаил Одинцов
- По состоянию на 23 декабря Министерством приняты меры по расторжению 92 контрактов и прекращению действия 183 лицензий на недропользование по твердым полезным ископаемым. Направлено 1779 уведомлений о нарушении лицензионно-контрактных условий, - говорится в сообщении МИИР.
Среди лишенных лицензии недропользователей трое занимались своей деятельностью на территории Мангистауской области. Среди них: товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Теміржол жөндеу», в списке бенефициаров которого значится Тимур Кулибаев, а также ТОО «KazTrans-4» и «Табылдиев Бисебай Аманханович (РК)».
- Недропользователь вправе обжаловать законность досрочного прекращения компетентным органом действия контракта/лицензии на недропользование в суде в течение трех месяцев со дня получения им уведомления. В случае обращения в суд срок, решение компетентного органа приостанавливается до вступления решения суда в законную силу, - добавили в министерстве.
С полным перечнем недропользователей можно ознакомиться здесь.
Михаил Одинцов
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