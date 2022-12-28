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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:04

Просмотров: 1668

«Власть нас не замечает»: известный спортсмен из Актау обратился к чиновникам

Ильдар Ягъяев, являющийся рекордсменом мира и Книги рекордов Гиннесса, а также победителем проекта «100 новых лиц Казахстана» в 2019 году, высказал претензии управлению физической культуры и спорта Мангистауской области. Обращение спортсмен выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

Фото со страницы Ильдара Ягъяева в Instagram
Ильдар Ягъяев, спортсмен из Актау, обладатель семи медалей чемпионатов мира по стритлифтингу и стритворкауту, выложил на своей странице в Instagram так называемый «крик души», связанный с отсутствием должного внимания со стороны местных властей.

По его словам, из года в год чествуют одних и тех же: победителей чемпионатов и соревнований награждают в акимате, встречают в аэропорту, печатают их заслуги на баннерах, но про других выдающихся спортсменов чиновники забывают.

- Занимаюсь развитием стритлифтинга и стритворкаута больше десяти лет, с командой продвигаем по сути своей доступный вид спорта – проводим чемпионаты, бесплатные открытые тренировки, мастер-классы. Мы завоёвываем медали, устанавливаем рекорды. Только в моей копилке семь медалей чемпионатов мира, рекорд мира и Книги рекордов Гиннесса, победил в проекте «100 новых лиц Казахстана», выиграл площадку для родного города. За эти десять лет сменилось уже три акима, а я так и не видел стены акимата изнутри. Мы будто пустое место, власть нас не замечает. Одним – торжественные встречи в акимате, с танцами и угощениями, продвижение и реклама, а другим же - ничего, - рассказал спортсмен.

Ильдар Ягъяев задается вопросом: какие еще титулы и в каком количестве нужно завоевать, чтобы к обделенным вниманием спортсменам относились также, как и к остальным.

- Нас больше поддерживают средства массовой информации, чем само руководство города и области. Вообще в Казахстане весь спорт делят на олимпийский и «остальной». Это проблема не только нашего региона, но и страны в целом. Меня поддержало много атлетов и спортсменов, значит эта проблема существует давно. Мне 28 лет, я отдал этому почти полжизни. Просто поздравление от руководства уже бы мотивировало нас еще больше развивать наше направление спорта, - сказал Ильдар Ягъяев.



Напомним, в 2018 году рекордсмен Казахстана по подтягиваниям с отягощением Ильдар Ягъяев из Актау выиграл приз конкурса Challenge Street Workout – спортивную площадку для города.

В 2019 году Ильдар Ягъяев из Актау вошел в список «100 новых лиц Казахстана».

В этом году стритлифтер установил новый мировой рекорд.

В сентябре семикратный чемпион мира Ильдар Ягьяев из Актау установил новый мировой рекорд и вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Спортсмену удалось выполнить выход на две руки на перекладине с утяжелителем 40 фунтов на 10 повторений.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 3 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:27
Мне кстати всегда обидно и за победителей научных олимпиад. Боксерам всяким машины и квартиры дарят. А тем, кто достигает результатов интеллектом - максимум статья в СМИ достается.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • Adai11
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:20
Они замечают когда у них проявляется свой интерес в ваших побед! Например по-фоткаться с чемпионом, отправить это фото с отчетом на вверх и получить премию, в остальном вы им не нужны! Пора уже снять розовые очки и перестать надеется на власть
 
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  • Ed Word
  • Orion
  • Adai11
  • Kain-Livesy
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 15:21
очень справедливая претензия. интересно что ответит акимат. и ответит ли.
 
 

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