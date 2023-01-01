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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:38

Просмотров: 1965

Что строится на территории центрального рынка в Актау

На территории рынка «РусКаз» активно ведутся строительные работы.

Фото автора
Как известно, уже несколько лет большая часть рынка огорожена забором из профлиста. Вот уже второй месяц подряд здесь проводятся строительные работы.

Что строится на территории центрального рынка в Актау


Горожан интересует, что же будет на этой территории.

Что строится на территории центрального рынка в Актау


В городском акимате ответили, что в настоящее время ведутся строительно-монтажные работы торгового рынка.

Что строится на территории центрального рынка в Актау


- Все разрешительные документы со стороны городского акимата, архитектурно-планировочное задание и эскизный проект согласованы, - сообщили чиновники.


Что строится на территории центрального рынка в Актау

Что строится на территории центрального рынка в Актау

Что строится на территории центрального рынка в Актау



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Комментарии ( 1 )

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tim77712 (Посетители) Сегодня, 19:23
Эскиз и паспорт объекта где?
 
 

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