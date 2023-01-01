Что строится на территории центрального рынка в Актау

- Все разрешительные документы со стороны городского акимата, архитектурно-планировочное задание и эскизный проект согласованы, - сообщили чиновники.

Как известно, уже несколько лет большая часть рынка огорожена забором из профлиста. Вот уже второй месяц подряд здесь проводятся строительные работы.Горожан интересует, что же будет на этой территории.В городском акимате ответили, что в настоящее время ведутся строительно-монтажные работы торгового рынка.