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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:29

Просмотров: 1715

На дорогах Актау и Мунайлинского района начали установку систем видеонаблюдения «Сергек»

В рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» в целях обеспечения дорожной и общественной безопасности населения в городе Актау и Мунайлинском районе будут установлены системы интеллектуального видеонаблюдения «Сергек», сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото из открытых источников
Управление цифровых технологий Мангистауской области в рамках данного проекта совместно с департаментом полиции Мангистауской области и частным партнером «Sergek Projects Ltd» подписали трехсторонний договор. Всего по проекту будет установлено 1138 камер видеонаблюдения.

- С помощью камер сотрудники полиции смогут выявлять дорожные и общественные правонарушения. Записи с камер видеонаблюдения будут храниться в течение 30 дней. Установка системы «Сергек» направлена в первую очередь на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и профилактику нарушений правил дорожного движения. Стоит отметить, что интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности «Сергек» - продукт казахстанских разработчиков, - сообщили в акимате.

Камеры будут установлены на линейных участках. В Актау - 380 камер видеонаблюдения в 95 точках, в Мунайлинском районе - 140 камер видеонаблюдения в 35 точках.

На перекрестках Актау установят 156 камер в 13 точках, в Мунайлинском районе - 60 камер в 5 точках.

Также в регионе появятся 402 камеры общественной безопасности: в Актау 100 камер в 50 точках, в Мунайлинском районе - 300 камер видеонаблюдения в 100 точках. Также камеры будут установлены на железнодорожных переездах.

- Кроме того, будет создан специальный центр обработки данных в Актау, а также мини-центр оперативного управления в Мунайлинском районе. На данный момент работы по установке интеллектуальной системы общественной и дорожной безопасности «Сергек» начаты. Полный запуск системы запланирован на апрель 2023 года, - сообщили в акимате Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 14:43
На дорогах Актау и Мунайлинского района начали установку систем видеонаблюдения «Сергек».

2022 год закончился, бюджетные деньги "распилили", и сейчас что бы "пополнить Ёкиматовкие закрома", а с кого и как на новые распилы и "тендеры",2023 года, так авто любителей и простого народа...
Вряд ли эта система "видео наблюдения" будет дисциплинировать водятлов особенно с иностранными номерами...
ДА!, коррупцию с кумавством НЕ!, КТО!, НЕ!, искоренит на Магышлаке, потому ЧТО!, "письма счастья", фильтруют в прессинг центре, и отправляют тем у кого нет подвязок в ментовке...

Все мы ходим под богом.
 
 

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