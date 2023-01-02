На дорогах Актау и Мунайлинского района начали установку систем видеонаблюдения «Сергек».

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Управление цифровых технологий Мангистауской области в рамках данного проекта совместно с департаментом полиции Мангистауской области и частным партнером «Sergek Projects Ltd» подписали трехсторонний договор. Всего по проекту будет установлено 1138 камер видеонаблюдения.



- С помощью камер сотрудники полиции смогут выявлять дорожные и общественные правонарушения. Записи с камер видеонаблюдения будут храниться в течение 30 дней. Установка системы «Сергек» направлена в первую очередь на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и профилактику нарушений правил дорожного движения. Стоит отметить, что интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности «Сергек» - продукт казахстанских разработчиков, - сообщили в акимате.



Камеры будут установлены на линейных участках. В Актау - 380 камер видеонаблюдения в 95 точках, в Мунайлинском районе - 140 камер видеонаблюдения в 35 точках.



На перекрестках Актау установят 156 камер в 13 точках, в Мунайлинском районе - 60 камер в 5 точках.



Также в регионе появятся 402 камеры общественной безопасности: в Актау 100 камер в 50 точках, в Мунайлинском районе - 300 камер видеонаблюдения в 100 точках. Также камеры будут установлены на железнодорожных переездах.



- Кроме того, будет создан специальный центр обработки данных в Актау, а также мини-центр оперативного управления в Мунайлинском районе. На данный момент работы по установке интеллектуальной системы общественной и дорожной безопасности «Сергек» начаты. Полный запуск системы запланирован на апрель 2023 года, - сообщили в акимате Мангистауской области.