Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 04 Января
+7...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.39 KZT
  • €1 = 493.78 KZT
  • 1 RUB = 6.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:13

Просмотров: 11

Дефицит врачей и учителей: в Мангистау на подготовку кадров выделили более 170 образовательных грантов

В 2022 году для покрытия кадрового дефицита в сферах образования и медицины в Мангистау выделено 175 образовательных грантов. О проведении масштабной информационно-разъяснительной работы по целевым образовательным грантам для абитуриентов рассказали в управлении образования акимата Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Ежегодно на целевую подготовку по приоритетным специальностям из местного бюджета Мангистауской области выделяются образовательные гранты. При этом особое внимание уделяется абитуриентам из социально уязвимых категорий населения.

На этот учебный год из местного бюджета выделено 175 грантов на обучение в 18 вузах Казахстана. Учитывая дефицит кадров в сфере здравоохранения, в 2022 году 85,7 процентов грантов акима области были выделены на специальность «Общая медицина».

По каким направлениям будут выделяться гранты на следующий учебный год, решится на заседаниях конкурсной комиссии весной 2023 года на основании запросов отраслевых управлений области.

- Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта из местного бюджета абитуриенты подают заявки в приемную комиссию, созданную при Управлении образования области. Решение о присуждении гранта принимается специальной комиссией при акимате. Зачисление в вузы страны осуществляется до 25 августа. В прошедшем учебном году 175 выпускников школ и колледжей Мангистау поступили в вузы за счет средств местного бюджета. С 2018 года более 600 студентов получают профессиональное образование в вузах страны и по завершении обучения будут работать в Мангистауской области,- сообщили в управлении образования акимата Мангистауской области.

В управлении образования отметили, что в 2018 году было выделено 150 грантов для бакалавров, 25 - для магистров, в 2019 году: 165 грантов для бакалавров, 10 для магистрантов; в 2021 – 165 - бакалавр, 10 - магистратура; в 2020 – 170 - бакалавр, 5 - магистратура, в 2022 - 175 грантов на бакалавриат.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика