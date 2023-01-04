Дефицит врачей и учителей: в Мангистау на подготовку кадров выделили более 170 образовательных грантов

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Ежегодно на целевую подготовку по приоритетным специальностям из местного бюджета Мангистауской области выделяются образовательные гранты. При этом особое внимание уделяется абитуриентам из социально уязвимых категорий населения.



На этот учебный год из местного бюджета выделено 175 грантов на обучение в 18 вузах Казахстана. Учитывая дефицит кадров в сфере здравоохранения, в 2022 году 85,7 процентов грантов акима области были выделены на специальность «Общая медицина».



По каким направлениям будут выделяться гранты на следующий учебный год, решится на заседаниях конкурсной комиссии весной 2023 года на основании запросов отраслевых управлений области.



- Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта из местного бюджета абитуриенты подают заявки в приемную комиссию, созданную при Управлении образования области. Решение о присуждении гранта принимается специальной комиссией при акимате. Зачисление в вузы страны осуществляется до 25 августа. В прошедшем учебном году 175 выпускников школ и колледжей Мангистау поступили в вузы за счет средств местного бюджета. С 2018 года более 600 студентов получают профессиональное образование в вузах страны и по завершении обучения будут работать в Мангистауской области,- сообщили в управлении образования акимата Мангистауской области.



В управлении образования отметили, что в 2018 году было выделено 150 грантов для бакалавров, 25 - для магистров, в 2019 году: 165 грантов для бакалавров, 10 для магистрантов; в 2021 – 165 - бакалавр, 10 - магистратура; в 2020 – 170 - бакалавр, 5 - магистратура, в 2022 - 175 грантов на бакалавриат.