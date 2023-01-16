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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 18:53

Просмотров: 2668

Обледенение водозаборного канала произошло из-за падения уровня воды в Каспии: деятельность ТОО «МАЭК» в зоне риска

Снижение уровня воды в Каспии может негативно повлиять на работу ТОО «МАЭК». Об этом сообщили на предприятии.

Фото из архива lada.kz
Обледенение водоканала связано со снижением уровня воды в Каспии. Снижение уровня воды в водозаборных каналах ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 зафиксированы 14 января. На сегодняшний день ТОО «МАЭК» предпринял ряд оперативных мер для обеспечения бесперебойной работы предприятия.

- Сегодня, 16 января, работниками энергокомбината совместно с ДЧС Мангистау и акиматом Актау и Мунайлинского района и ГКП «КЖСА» проводятся мероприятия по отогреву водозаборного канала ТЭЦ-1, замерзшего в следствии погодных условий. На данный момент для подвоза горячей воды задействовано 11 водовозов, три единицы пожарной техники. Основной причиной сегодняшней ситуации является снижение уровня Каспийского моря. Критический уровень снижения воды может очень серьёзно повлиять на технологические процессы энергетического оборудования. Все виды энергоносителей, которые производит Мангистауский энергокомбинат, включая опреснительный комплекс, они все находятся в зоне риска. На сегодняшний день мы выполняем оперативные работы, связанные с ограничениями по технологическому оборудованию, выполняем все мероприятия для обеспечения бесперебойной работы предприятия. Благодаря сегодняшней совместной работе уровень воды повысился до двух метров в канале, хотя утром был 0,5 метров, – сообщил Алексей Смоленский, директор департамента по ремонту и эксплуатации ТОО «МАЭК» .



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Комментарии ( 6 )

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  • K_e_k_s
  • Suvorov30
 Знакомый (Посетители) Вчера, 23:02
Я помню, летом как то читал в Ладе статью как МаЭК наказали за то что он углублял канал, и мутную воду с песком сбрасывал в море.Вот уж тут как тут природоохрана нарисовалась!! Кто тогда МАЭК не пнул!! Обложили огромным штрафом...А теперь кричим а чего не углубляли?
 
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  • Космос
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БО (Посетители) Вчера, 21:59
Цитата: AQTAUman
расцвела вакханалия "дикого" капитализма...
По народному это называется коррупция!!! Откуда спросите ноги растут,из прошлого...
 
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  • дорожник
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 бобер (Посетители) Вчера, 21:09
Хочу добавить. Приближается лето. В верхних микрорайонах строительство идёт как Стаханову и не снилось! Где брать столько питьевой воды на город и энергии когда запустятся сплит системы? Короче друзья, мы накануне грандиозного шухера!

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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 бобер (Посетители) Вчера, 20:51
fitter, абсолютно согласен. Но земснаряд, который в прошлом чистил канал благополучно был порезан на металлолом.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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 AQTAUman (Посетители) Вчера, 20:03
Сейчас обвинят во всех бедах МАЭК его уже кто только не лягнул ...а элементарно призадуматься над тем, что сам МАЭК выработал свой уже заложенный ресурс в особенности ТЭЦ-1 которая вошла в строй в начале 70-годов прошлого уже века и за 50 лет непрерывной эксплуатации исчерпала свой объём и ресурс, а оставшиеся ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 физически сейчас не смогут покрыть тот объём который сейчас нужно для бесперебойной работы и подачи тепловодоэнерго ресурсов на город...если ещё в самом начале строительства МАЭКа то объёмы закладывались на население максимум 250 тыс человек при суточном объёме в 120 000 м³ в 1999 году, а сейчас уже 2023 год и население самого областного центра в 3 раза увеличилось и достигло 400 тысяч соответственно тех объемов просто физически не хватит на полное покрытие водотеплоснабжении всей территории города и если ещё в начале 2000 годов было 28 микрорайонов то сейчас уже 35 микрорайонов не считая пригородных поселков и кварталов, а ещё полный дебилизм застройщиков сажать на старые коммуникации уже старых микрорайонов новые жилые комплексы тем самым нарушая циркуляцию водоснабжения типа укрупняя застройку тем самым создавая угрозу уже всей системе тепловодоснабжения которые итак уже изношены на все 90%!!! Я понимаю хитрых инвесторов, что да центр города это престижные места где по их мнению ещё можно "впихнуть" не "впихуемое" но не до такой же степени садомазохизма!!! Когда создавались и строились старые микрорайоны там и в помине не было, что-то на них потом ещё "сажать"... а сейчас прям махровым цветом расцвела вакханалия "дикого" капитализма...
 
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 fitter (Посетители) Вчера, 19:19
Когда последний раз углублялись каналы? Как то же МАЭК работал в 70х когда уровень воды был ещё ниже.
 
 

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