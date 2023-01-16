Обледенение водозаборного канала произошло из-за падения уровня воды в Каспии: деятельность ТОО «МАЭК» в зоне риска

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Обледенение водоканала связано со снижением уровня воды в Каспии. Снижение уровня воды в водозаборных каналах ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 зафиксированы 14 января. На сегодняшний день ТОО «МАЭК» предпринял ряд оперативных мер для обеспечения бесперебойной работы предприятия.



- Сегодня, 16 января, работниками энергокомбината совместно с ДЧС Мангистау и акиматом Актау и Мунайлинского района и ГКП «КЖСА» проводятся мероприятия по отогреву водозаборного канала ТЭЦ-1, замерзшего в следствии погодных условий. На данный момент для подвоза горячей воды задействовано 11 водовозов, три единицы пожарной техники. Основной причиной сегодняшней ситуации является снижение уровня Каспийского моря. Критический уровень снижения воды может очень серьёзно повлиять на технологические процессы энергетического оборудования. Все виды энергоносителей, которые производит Мангистауский энергокомбинат, включая опреснительный комплекс, они все находятся в зоне риска. На сегодняшний день мы выполняем оперативные работы, связанные с ограничениями по технологическому оборудованию, выполняем все мероприятия для обеспечения бесперебойной работы предприятия. Благодаря сегодняшней совместной работе уровень воды повысился до двух метров в канале, хотя утром был 0,5 метров, – сообщил Алексей Смоленский, директор департамента по ремонту и эксплуатации ТОО «МАЭК» .