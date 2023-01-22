Как будет выглядеть новый торговый центр на месте рынка в Актау

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Как сообщили в городском акимате, заказчиком строительства торгового центра выступает ТОО «ПФ Магаш». Подрядчиком является ТОО «ADERA GROUP».
На этой неделе на территории стройки только появился паспорт объекта.
Окончить все работы планируют 1 июня этого года.
В акимате отметили, что перед торговым центром разместится автопарковка на 200 мест.
Напомним, горожан интересовало, что же будет на территории центрального рынка.
На этой неделе на территории стройки только появился паспорт объекта.
Окончить все работы планируют 1 июня этого года.
Как будет выглядеть новый торговый центр
В акимате отметили, что перед торговым центром разместится автопарковка на 200 мест.
Напомним, горожан интересовало, что же будет на территории центрального рынка.