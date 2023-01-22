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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:27

Просмотров: 4987

Как будет выглядеть новый торговый центр на месте рынка в Актау

Чиновники предоставили эскизный проект строящегося здания.

Фото автора
Как сообщили в городском акимате, заказчиком строительства торгового центра выступает ТОО «ПФ Магаш». Подрядчиком является ТОО «ADERA GROUP».

Как будет выглядеть новый торговый центр на месте рынка в Актау


На этой неделе на территории стройки только появился паспорт объекта.

Как будет выглядеть новый торговый центр на месте рынка в Актау


Окончить все работы планируют 1 июня этого года.

Как будет выглядеть новый торговый центр на месте рынка в Актау

Как будет выглядеть новый торговый центр


В акимате отметили, что перед торговым центром разместится автопарковка на 200 мест.

Напомним, горожан интересовало, что же будет на территории центрального рынка.



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Комментарии ( 3 )

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-1
  • Empro
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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:23
Цитата: Ingul
Что однозначно можно гарантировать, что цены вырастут многократно.

Действительно!, вы цены снижайте на продукты и товары, а не надо строить очередной крытый базар с космическими ценами, за деньги иностранных барыг...

Чиновники предоставили эскизный проект строящегося здания.

Все мы ходим под богом.
 
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  • Жанар
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 18:57
Везде т.ц и т.д.)))

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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  • ЁмоЁ
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:06
На месте рынка или вместо рынка?
Что однозначно можно гарантировать, что цены вырастут многократно.
 
 

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