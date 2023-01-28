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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:16

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Поставщиков подсолнечного масла накажут в Мангистау

Ряд поставщиков превысили размер предельной торговой надбавки на подсолнечное масло.

Фото из доступных источников
По информации антимонопольного департамента региона, в области проведён анализ рынка оптовой реализации подсолнечного масла.

- Из-за отсутствия производства масла в области объём поставляемого продукта из других регионов Казахстана и ближнего зарубежья составляет 100 процентов, - отметили в ведомстве.


Отечественные производители испытывают затруднения, связанные с недостаточным производством сырого подсолнечного масла в стране. Увеличение количества посевных площадей, ограничение экспорта сырья (семян подсолнуха, сырого подсолнечного масла), а также увеличение количества отечественных производителей и объёмов производства обеспечит продовольственную безопасность в подсолнечном масле.

При производстве на себестоимость подсолнечного масла влияют такие факторы как стоимость сырья, электроэнергии и логистика.

По результатам проведённого анализа, в действиях субъектов, осуществляющих поставки по нашему региону, нарушений антимонопольного законодательства не выявлено.

- Однако ряд поставщиков превысили размер предельной торговой надбавки на подсолнечное масло. Оно является социально значимым продовольственным товаром, поэтому размер предельной торговой надбавки не должен превышать 15 процентов. Контроль за превышением размера предельной торговой надбавки входит в компетенцию местных исполнительных органов. В связи с этим материалы направлены в областной и городской акиматы для привлечения поставщиков к административной ответственности, - дополнили в ведомстве.



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