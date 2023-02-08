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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:38

Просмотров: 1847

В Актау начали сбор помощи для пострадавших при землетрясении в Турции

Генеральное консульство Турции в Актау объявило сбор помощи для пострадавших от сильнейшего землетрясения. Жителей Актау просят не приносить одежду и теплые вещи, а оказать финансовую помощь. Предметы первой необходимости принимают в двух кафе Актау. Спустя несколько часов после объявления в Генконсульство и пункты приема помощи стали приходить неравнодушные горожане с пакетами и коробками.

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В Актау начался сбор гуманитарной помощи для жителей Турции, пострадавших от сильнейшего землетрясения. Прием помощи организовало Генеральное консульство Турции. Организаторы сбора сообщили, что местные жители и предприниматели начали передавать теплые вещи с самого утра. Однако дипломаты отметили, что с доставкой одежды могут возникнуть проблемы, поэтому попросили оказать финансовую помощь.

- Из частных организаций, из различных государственных структур поступают соболезнования. Всем большое спасибо. Мы переживаем тяжелые и сложные дни. Казахи – наш братский народ. И я уверен, что они так же, как и мы, переживают нашу боль, нашу трагедию, - отметил Генеральный консул Турецкой Республики в Актау Сабри Альптекин.

Финансовая помощь от всех желающих принимается по следующим реквизитам:

Номер карты: 5354 5700 2979 2895
Номер счета: KZ43885102870D1ZLV00
SWIFT CODE: KZIBKZKA

В Актау начали сбор помощи для пострадавших при землетрясении в Турции


- Мы выражаем огромную благодарность и просим всех желающих перевести деньги по указанному счету. К сожалению, мы не можем принять ношеные вещи, как это делают благотворительные фонды, так как у нас могут возникнуть проблемы при транспортировке вещей. Если все-таки люди хотят принести одежду, мы просим, чтобы она была новая, так как сейчас есть угроза вспышки заболеваемости среди пострадавшего населения, - добавил Сабри Альптекин.



К сбору помощи для пострадавших подключились и бизнесмены. В кафе "Мармарис" и "Босфор" принимают одежду.

В Актау начали сбор помощи для пострадавших при землетрясении в Турции


- Я принес теплые одела, потому что прочитал в новостях, что пострадавшим от землетрясения нужны прежде всего теплые вещи и обогреватели, так как в регионе холодно, ночью температуры опускаются до -5-6 градусов. Также я принес спальные мешки, термосы, пауэрбанки. Надеюсь, что хоть как-то могу помочь людям, - отметил житель Актау Азамат Турсынбаев.

В Актау начали сбор помощи для пострадавших при землетрясении в Турции


Организаторы сбора сообщили, что все собранные вещи будут доставлены в пострадавшие от землетрясения районы автомобильными фурами.

По данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям страны, число жертв в Турции возросло до 6 957. В Сирии государственные СМИ сообщают, что погибли около 2500 человек.

В районах, пострадавших от землетрясения, продолжаются поисково-спасательные работы. Свои подразделения спасателей отправили многие страны мира, включая Казахстан. Несмотря на то, что с момента первых подземных толчков прошло больше двух суток, из-под завалов продолжают находить и вызволять выживших.

Ранее стало известно, что президент Касым-Жомарт Токаев поручил выделить Турции миллион долларов.



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Комментарии ( 3 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю
Байрактар (Посетители) Сегодня, 20:25
Kain-Livesy,
Этому преступному режиму пусть Россия помогает, кстати после помощи о сохранению режима Асада, что-то сирийцы не торопятся воевать в Украине
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Iron man
  • Papirosso
  • Tankushka
 master_kz (Посетители) Сегодня, 19:05
Цитата: Kain-Livesy
че-то не слышу, чтоб кто-то Сирии помогал

Да и вообще, где все цивилизованное "мировое сообщество"? Или они могут только танки слать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Дизель
  • Papirosso
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 18:09
че-то не слышу, чтоб кто-то Сирии помогал

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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