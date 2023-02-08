В Актау начали сбор помощи для пострадавших при землетрясении в Турции





В Актау начался сбор гуманитарной помощи для жителей Турции, пострадавших от сильнейшего землетрясения. Прием помощи организовало Генеральное консульство Турции. Организаторы сбора сообщили, что местные жители и предприниматели начали передавать теплые вещи с самого утра. Однако дипломаты отметили, что с доставкой одежды могут возникнуть проблемы, поэтому попросили оказать финансовую помощь.- Из частных организаций, из различных государственных структур поступают соболезнования. Всем большое спасибо. Мы переживаем тяжелые и сложные дни. Казахи – наш братский народ. И я уверен, что они так же, как и мы, переживают нашу боль, нашу трагедию, - отметил Генеральный консул Турецкой Республики в Актау Сабри Альптекин.Номер карты: 5354 5700 2979 2895Номер счета: KZ43885102870D1ZLV00SWIFT CODE: KZIBKZKA- Мы выражаем огромную благодарность и просим всех желающих перевести деньги по указанному счету. К сожалению, мы не можем принять ношеные вещи, как это делают благотворительные фонды, так как у нас могут возникнуть проблемы при транспортировке вещей. Если все-таки люди хотят принести одежду, мы просим, чтобы она была новая, так как сейчас есть угроза вспышки заболеваемости среди пострадавшего населения, - добавил Сабри Альптекин.К сбору помощи для пострадавших подключились и бизнесмены. В кафе "Мармарис" и "Босфор" принимают одежду.- Я принес теплые одела, потому что прочитал в новостях, что пострадавшим от землетрясения нужны прежде всего теплые вещи и обогреватели, так как в регионе холодно, ночью температуры опускаются до -5-6 градусов. Также я принес спальные мешки, термосы, пауэрбанки. Надеюсь, что хоть как-то могу помочь людям, - отметил житель Актау Азамат Турсынбаев.Организаторы сбора сообщили, что все собранные вещи будут доставлены в пострадавшие от землетрясения районы автомобильными фурами.По данным турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям страны, число жертв в Турции возросло до 6 957. В Сирии государственные СМИ сообщают, что погибли около 2500 человек.В районах, пострадавших от землетрясения, продолжаются поисково-спасательные работы. Свои подразделения спасателей отправили многие страны мира, включая Казахстан. Несмотря на то, что с момента первых подземных толчков прошло больше двух суток, из-под завалов продолжают находить и вызволять выживших.Ранее стало известно, что президент Касым-Жомарт Токаев поручил выделить Турции миллион долларов.