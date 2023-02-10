Вторичное жилье в Актау подорожало почти на 35%

Фото из архива Lada.kz

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актау – на 28,2%, Актобе – на 25,4%, Петропавловске – на 20,9%.



Лидерами роста цен на вторичном рынке стали Семей (46,8%), Кызылорда (38,8%), Актобе (37,3%), Актау (35,4%), Талдыкорган (32,9%) и Костанай (31%), а на рынке аренды жилья Костанай (55,6%), Кокшетау (55,1%) и Алматы (50,7%).