Мангистау показал отрицательную рентабельность в земледелии

По данным проекта по мониторингу экономики Казахстана, самая высокая рентабельность в земледелии была зафиксирована на территориях, где всегда отмечались высокий бонитет почвы и достаточный уровень осадков. Это Восточно-Казахстанская (92,8 процента) и Костанайская (54,9 процента) области.Тяжелее всего выращивать полезные культуры, по мнению специалистов, в Мангистауской и Жамбылской областях. Там показатели рентабельности и вовсе были отрицательными: минус 54,9 процента и минус 9,9 процента соответственно.Мангистауская область не подходит для разведения скота из-за своего резко континентального сухого климата. Фермеры здесь держат скот, фактически работая в убыток (минус 12,1 процента). Плюсовая, но всё-таки низкая доходность наблюдалась у скотоводов соседней Атырауской области (плюс 5,8 процента).