Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 14 Февраля
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 452.43 KZT
  • €1 = 483.06 KZT
  • 1 RUB = 6.14 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Вчера, 18:04

Просмотров: 919

В школах Актау усилили меры безопасности после нападения на учащихся с топором в Петропавловске

В школах Мангистауской области усилили меры безопасности. Во всех учебных заведениях региона дежурят сотрудники лицензированных охранных агентств и преподавательский состав. Об этом сообщила Куралай Газимова, руководитель отдела нравственно-духовного воспитания и самопознания управления образования области.

Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz
Куралай Газимова рассказала, что во всех школах организованы дежурства учителей и проведена разъяснительная работа как с преподавательским составом, так и с учениками.

- Во всех школах есть специализированная охрана, которая ведёт учёт посещения школы учениками. Работают тревожные кнопки, подключенные к центрам оперативного управления полиции и охранных агентств. В прошлом году проводились учебные мероприятия с уполномоченными органами, проводились разъяснительные работы. В этом году работа в этом направлении также будет продолжена, - пояснила Куралай Газимова.

Напомним, 13 февраля в Петропавловске произошло ЧП в школе №4. Один из учеников 9 класса пронёс в школу топор и нож и до начала уроков напал на старшеклассников. Он ранил троих учащихся, двое оказались в реанимации.

Как выяснилось, учащийся состоял на психоневрологическом учёте.

Позже в социальных сетях появилась фотография маски и топора, которые, предположительно, использовал нападавший в школе Петропавловска.

Михаил Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
бобер (Посетители) Вчера, 20:51
За последнее время я не видел компьютерных игр, чтобы там не стреляли. Все так и начинается.

Многие жалуются на свою внешность, и никто на мозги!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика