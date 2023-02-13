В школах Актау усилили меры безопасности после нападения на учащихся с топором в Петропавловске

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Куралай Газимова рассказала, что во всех школах организованы дежурства учителей и проведена разъяснительная работа как с преподавательским составом, так и с учениками.
- Во всех школах есть специализированная охрана, которая ведёт учёт посещения школы учениками. Работают тревожные кнопки, подключенные к центрам оперативного управления полиции и охранных агентств. В прошлом году проводились учебные мероприятия с уполномоченными органами, проводились разъяснительные работы. В этом году работа в этом направлении также будет продолжена, - пояснила Куралай Газимова.
Напомним, 13 февраля в Петропавловске произошло ЧП в школе №4. Один из учеников 9 класса пронёс в школу топор и нож и до начала уроков напал на старшеклассников. Он ранил троих учащихся, двое оказались в реанимации.
Как выяснилось, учащийся состоял на психоневрологическом учёте.
Позже в социальных сетях появилась фотография маски и топора, которые, предположительно, использовал нападавший в школе Петропавловска.
Михаил Одинцов
- Во всех школах есть специализированная охрана, которая ведёт учёт посещения школы учениками. Работают тревожные кнопки, подключенные к центрам оперативного управления полиции и охранных агентств. В прошлом году проводились учебные мероприятия с уполномоченными органами, проводились разъяснительные работы. В этом году работа в этом направлении также будет продолжена, - пояснила Куралай Газимова.
Напомним, 13 февраля в Петропавловске произошло ЧП в школе №4. Один из учеников 9 класса пронёс в школу топор и нож и до начала уроков напал на старшеклассников. Он ранил троих учащихся, двое оказались в реанимации.
Как выяснилось, учащийся состоял на психоневрологическом учёте.
Позже в социальных сетях появилась фотография маски и топора, которые, предположительно, использовал нападавший в школе Петропавловска.
Михаил Одинцов