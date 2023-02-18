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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:33

Просмотров: 276

Снег на голову: какие дороги закрыты в Мангистау

В связи с резкими изменениями погоды временно ограничено движение на некоторых направлениях.

Фото из доступных источников
По информации департамента полиции, из-за снегопада и плохой видимости с 03:00 ночи 18 февраля на трассах республиканского и областного значения Актау-Курык, Актау-Жетыбай-Шетпе и Жетыбай-Жанаозен временно ограничено движение для всех видов автотранспорта.

- Просим водителей быть внимательными и осторожными, строго соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим и не допускать резких маневров, - обратились в ведомстве.


По прогнозам синоптиков, осадков больше не ожидается.

Завтра, 19 февраля, температура воздуха днем составит +2... +8 °C, ночью 0... +2 °C.




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