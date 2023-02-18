Снег на голову: какие дороги закрыты в Мангистау

- Просим водителей быть внимательными и осторожными, строго соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим и не допускать резких маневров, - обратились в ведомстве.

По информации департамента полиции, из-за снегопада и плохой видимости с 03:00 ночи 18 февраля на трассах республиканского и областного значения Актау-Курык, Актау-Жетыбай-Шетпе и Жетыбай-Жанаозен временно ограничено движение для всех видов автотранспорта.По прогнозам синоптиков, осадков больше не ожидается.Завтра, 19 февраля, температура воздуха днем составит +2... +8 °C, ночью 0... +2 °C.