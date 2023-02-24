Водитель автобуса высадил ребёнка за городом: мама мальчика просит наказать шофёра за оставление в опасности

Иллюстративное фото с сайта Baigenews.kz

Мама 13-летнего школьника обвинила водителя маршрутного автобуса №5 в том, что он оставил её сына на окраине города. Женщина рассказала, что ребёнок случайно пропустил свою остановку, а когда водитель сообщил о том, что мальчику нужно покинуть транспорт, он оказался уже почти за городом.



- Сегодня, 24 февраля, в 11 часов утра произошла возмутительная ситуация на автобусном маршруте №5. Мой сын 13 лет ехал с тренировки домой в посёлок Приморский. Остановка Приморский - конечная на этом маршруте, я специально искала официальное расписание маршрута на всех сайтах, и везде Приморский указан, как конечная остановка. Ребёнок каждый день ездит этим маршрутом и привык, что Приморский - конечная остановка, поэтому он играл в телефоне и не следил за дорогой. Но в этот раз автобус поехал дальше и остановился за городом, за военной частью, недалеко от перекрёстка на Умирзак. Водитель остановил автобус, сказал, что это конечная остановка, высадил ребёнка на дороге и уехал. Сын просил его не высаживать и отвезти назад в Приморский на обратном маршруте, но водитель отказался, сказал, что он уезжает на базу отдыха, - говорит мама мальчика.



Женщина говорит, мальчику помогло то, что с собой у него был телефон. Но на месте её сына мог оказаться ребёнок без средства связи или младшего возраста, который бы попросту растерялся.



- Я пыталась дозвониться диспетчерам маршрута по номерам, найденным на различных сайтах в интернете, но ни один номер не отвечает. Я позвонила в акимат, в отдел транспортного контроля, там меня послушали и сказали звонить на другой номер, но там опять никто не отвечал. В итоге мы сами забрали ребёнка, из акимата никаких дальнейших действий не последовало.

Прошу акимат и автобусный парк разобраться в этой ситуации, дать правовую оценку действиям водителя и привлечь к ответственности по статье 119 Уголовного кодекса РК «Оставление в опасности», так как несовершеннолетний ребёнок был высажен из автобуса в промзоне, в зимнее время, без сопровождения взрослых, оставлен просто на дороге. Водитель не предпринял никаких действий, чтобы связаться с родителями или диспетчером, а просто оставил ребёнка на дороге и уехал.

Сын, конечно, тоже виноват, что был невнимателен и не проследил за остановкой, с ним будет проведена отдельная беседа. Но действия взрослых в данном случае не должны оставаться безнаказанными. Прошу установить ФИО водителя на маршруте город - Приморский 24 февраля 11 утра, и принять соответствующие меры, - рассказала мама мальчика.



В акимате Актау сообщили, что по данному факту начата проверка.



- Мы очень сожалеем о произошедшем инциденте и приносим Вам свои извинения. Мы выясняем обстоятельства этого дела. Дополнительно сообщим Вам результаты, - сообщили в акимате Актау.