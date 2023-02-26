Верните питомца: щенок увязался за женщиной в Актау и пропал

Кадр видео
Неприятный инцидент для владельцев чау-чау произошел 24 февраля в одном из частных домов в микрорайоне Толкын-2.
Как рассказали хозяева щенка, ветром открылась калитка во дворе, и питомец вышел на улицу. Вскоре щенок увязался за женщиной и пошел за ней следом.
Владельцы щенка просят женщину вернуть его, если она забрала его с собой домой, или сообщить, в каком направлении он убежал.
В случае обнаружения пропавшего четвероногого просьба откликнуться очевидцев.
Хозяева щенка готовы обратиться с заявлением в полицию.
К слову, чау-чау завтра исполняется два месяца.
Цены на щенков такой породы варьируются в среднем от 100 до 300 тысяч тенге.
Сообщать по номеру: +7(775) 629-38-24.
Как рассказали хозяева щенка, ветром открылась калитка во дворе, и питомец вышел на улицу. Вскоре щенок увязался за женщиной и пошел за ней следом.
Владельцы щенка просят женщину вернуть его, если она забрала его с собой домой, или сообщить, в каком направлении он убежал.
В случае обнаружения пропавшего четвероногого просьба откликнуться очевидцев.
Хозяева щенка готовы обратиться с заявлением в полицию.
К слову, чау-чау завтра исполняется два месяца.
Цены на щенков такой породы варьируются в среднем от 100 до 300 тысяч тенге.
Сообщать по номеру: +7(775) 629-38-24.
Оставьте свой комментарий первым.