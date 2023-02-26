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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:55

Просмотров: 331

Верните питомца: щенок увязался за женщиной в Актау и пропал

Факт пропажи породистого четвероногого попал на видео.

Кадр видео
Неприятный инцидент для владельцев чау-чау произошел 24 февраля в одном из частных домов в микрорайоне Толкын-2.

Как рассказали хозяева щенка, ветром открылась калитка во дворе, и питомец вышел на улицу. Вскоре щенок увязался за женщиной и пошел за ней следом.

Владельцы щенка просят женщину вернуть его, если она забрала его с собой домой, или сообщить, в каком направлении он убежал.

В случае обнаружения пропавшего четвероногого просьба откликнуться очевидцев.

Хозяева щенка готовы обратиться с заявлением в полицию.

К слову, чау-чау завтра исполняется два месяца.

Цены на щенков такой породы варьируются в среднем от 100 до 300 тысяч тенге.

Сообщать по номеру: +7(775) 629-38-24.




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