Свора собак нагоняет страх на жителей Актау

- Есть хоть кто-то, кто должен делать что-то с бродячими собаками? На этой неделе возле рынка «Волна» в 5 микрорайоне укусили ребенка. Чего ждем, когда это закончится трагедией?, - волнуется Светлана.

Местные жители обеспокоены появлением большого количества беспризорных животных, которые сбиваются в большие стаи и нагоняют страх.В городской ветеринарной станции сообщили, что в связи с существующими законами бездомные животные не отлавливаются. В случае их угрозы необходимо обратиться в учреждение в будние дни и написать заявление. В этом случае будут приняты меры.Ветеринарная станция находится по адресу: 3Б микрорайон, дом №2, кабинет №302.