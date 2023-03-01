Антитеррористические учения пройдут в районе акимата Актау

Иллюстративное фото из архива lada.kz
На территории Актау 2 марта, в районе здания городской администрации в 4 микрорайоне, пройдут антитеррористические учения. Как пояснили в ведомстве, мероприятие проводится в целях отработки взаимодействия государственных органов при возникновении угроз террористического характера на особо важных государственных объектах.
Отмечается, что в период их проведения будут предусмотрены меры ограничения. Возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств и пешеходов.
- Уважаемые жители и гости города, просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, оказывать содействие правоохранительным органам и сохранять спокойствие, - добавили в пресс-службе департамента полиции.
Напомним, ранее сообщалось, что дорогу между 30 и 32 микрорайонами перекроют по причине проведения республиканского командно-штабного учения «Коктем-2023».
Михаил Одинцов
Отмечается, что в период их проведения будут предусмотрены меры ограничения. Возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств и пешеходов.
- Уважаемые жители и гости города, просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, оказывать содействие правоохранительным органам и сохранять спокойствие, - добавили в пресс-службе департамента полиции.
Напомним, ранее сообщалось, что дорогу между 30 и 32 микрорайонами перекроют по причине проведения республиканского командно-штабного учения «Коктем-2023».
Михаил Одинцов
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