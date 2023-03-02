Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 03 Марта
+4...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 435.69 KZT
  • €1 = 462.88 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 20:17

Просмотров: 2309

Получил штраф: аким Актау выступил против строительства многоэтажки внутри 9 микрорайона

В городской администрации прокомментировали факт наложения на акима Актау денежного взыскания.

Иллюстративное фото
Поводом для наложения денежного взыскания послужило непринятие акиматом Актау решения об изменении целевого назначения земельного участка №7, расположенного в 9 микрорайоне Актау, с ранее существующего «для размещения и эксплуатации хозблока» на «строительство жилого комплекса» (решением суда 12.09.2022 г. исковое требование ТОО «Каспий Кетік Құрылыс» об обязывании акима изменить целевое назначение вышеуказанного земельного участка на «строительство жилого комплекса» удовлетворено в полном объеме).

- Акиматом учтено, что в случае точечного строительства жилого комплекса возрастет нагрузка на инженерные сети (водо-теплоснабжение, электрические сети и т.д.). Кроме того, в случае возведения жилого комплекса возникнут проблемы по организации инфраструктуры (парковочных мест, детских площадок) и автомобильных пробок на внутримикрорайонных дорогах. Наряду с этим акиматом принято во внимание мнение жителей 9 микрорайона, выступающих против возведения жилого комплекса, - сообщили в городской администрации.

Для справки: 19.10.2020 года АО «Социально-предпринимательская Корпорация Каспий» на основании договора о передаче в доверительное управление (с правом последующего выкупа) передало ТОО «Каспий Кетік Құрылыс» вышеуказанный земельный участок.

Напомним, акима Актау оштрафовали за неисполнение вступившего в законную силу решения суда.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЛШП
  • alixah
 Феникс (Посетители) Вчера, 22:02
Не понятная ситуация, вроде как Аким прав, одно дело хозблок и другое жилой комплекс, точечные застройки действительно нагружают и без того старенькие инженерные сети и это очевидно - горожане жалуются, возмущаются и обращаются к акиму с этими вопросами. Радует то что в коем веке, аким обратил внимание на мнение людей. Но странно, что юристы акима не смогли отстоять его решение, очень странно. Ни уж то доказательства ТОО были убедительнее?
 
-2
  • Ирон
  • ЛШП
 Не поддерживаю Поддерживаю
Vohazab (Посетители) Вчера, 21:37
Слабо верится. Весь город точечно застроили без всяких проблем, и не смотря на протесты жителей. И окемату было поровну. А тут вдруг оким упёрся. Видимо просто не поделились с ним, или есть другая причина. Меньше всего верится, что оким защищал интересы простых жителей, и за это пострадал.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • OlegVak
  • montgomery
  • ddd888
  • Ирон
  • ЛШП
  • дорожник
  • alixah
 Наги_Актау (Посетители) Вчера, 20:29
Получается Аким выступил в защиту интересов жителей, против точечной застройки, а его гасят через суд. Что то подозрительное решение суда антинародное. За такие действия можно всем городом скинутся на оплату аморального штрафа наложенного на Акима нашей слепой (в прямом смысле) Фемидой.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика