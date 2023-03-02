Получил штраф: аким Актау выступил против строительства многоэтажки внутри 9 микрорайона

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Поводом для наложения денежного взыскания послужило непринятие акиматом Актау решения об изменении целевого назначения земельного участка №7, расположенного в 9 микрорайоне Актау, с ранее существующего «для размещения и эксплуатации хозблока» на «строительство жилого комплекса» (решением суда 12.09.2022 г. исковое требование ТОО «Каспий Кетік Құрылыс» об обязывании акима изменить целевое назначение вышеуказанного земельного участка на «строительство жилого комплекса» удовлетворено в полном объеме).



- Акиматом учтено, что в случае точечного строительства жилого комплекса возрастет нагрузка на инженерные сети (водо-теплоснабжение, электрические сети и т.д.). Кроме того, в случае возведения жилого комплекса возникнут проблемы по организации инфраструктуры (парковочных мест, детских площадок) и автомобильных пробок на внутримикрорайонных дорогах. Наряду с этим акиматом принято во внимание мнение жителей 9 микрорайона, выступающих против возведения жилого комплекса, - сообщили в городской администрации.



Для справки: 19.10.2020 года АО «Социально-предпринимательская Корпорация Каспий» на основании договора о передаче в доверительное управление (с правом последующего выкупа) передало ТОО «Каспий Кетік Құрылыс» вышеуказанный земельный участок.



Напомним, акима Актау оштрафовали за неисполнение вступившего в законную силу решения суда.