Пальмы осыпаются на набережной Актау

- Без листьев пальма смотрится уже скудно. Еще несколько раз наступит непогода, и украшением набережной останутся лишь голые стволы? - говорит жительница 5 микрорайона Аделя.

По словам горожан, из-за сильных ветров листья на многих искусственных пальмах на набережной 15 микрорайона сорвало.Видно, что опала большая часть листьев.Напомним, искусственные пальмы появились на набережной в 2019 году.