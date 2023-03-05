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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:53

Просмотров: 995

Пальмы осыпаются на набережной Актау

Искусственные листья валяются на прибрежной зоне вдоль балюстрад.

Фото автора
По словам горожан, из-за сильных ветров листья на многих искусственных пальмах на набережной 15 микрорайона сорвало.

Пальмы осыпаются на набережной Актау


- Без листьев пальма смотрится уже скудно. Еще несколько раз наступит непогода, и украшением набережной останутся лишь голые стволы? - говорит жительница 5 микрорайона Аделя.


Пальмы осыпаются на набережной Актау


Видно, что опала большая часть листьев.

Пальмы осыпаются на набережной Актау


Напомним, искусственные пальмы появились на набережной в 2019 году.

Пальмы осыпаются на набережной Актау

Пальмы осыпаются на набережной Актау

Пальмы осыпаются на набережной Актау

Пальмы осыпаются на набережной Актау

Пальмы осыпаются на набережной Актау

Пальмы осыпаются на набережной Актау

Пальмы осыпаются на набережной Актау

Пальмы осыпаются на набережной Актау

Пальмы осыпаются на набережной Актау

Пальмы осыпаются на набережной Актау



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Комментарии ( 5 )

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  • K_e_k_s
  • Банкир
  • OlegVak
 Жанар (Посетители) Сегодня, 17:15
Цитата: OlegVak
Пусть стоят как памятники коррупции и бесхозяйственности чиновников.

Так не выгодно!, нужны новые распилы бюджетных средств...

Цитата: Банкир
Опять есть повод деньжат отмыть!

ВСЁ!, вернётся на круги своя, "новый казахстан", НО!, офёры старые...

Все мы ходим под богом.
 
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 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 16:36
Очередное убожество от акимата не выдержала испытания временем boyan сейчас по ходу будет очередной распил и потирания жадных ручек на закупку новых пластмассовых веников с обязательным объявлением конкурса druzhba
 
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 Банкир (Посетители) Сегодня, 16:35
Весенний листопад, бл... Опять есть повод деньжат отмыть!
 
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 OlegVak (Посетители) Сегодня, 16:34
Пусть стоят как памятники коррупции и бесхозяйственности чиновников.
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:06
Вы ждёте ответ с акимата? Он будет стандартным:- На сегодня проводится конкурс по поиску подрядной организации... fuck
Р.S. Зачем было выкладывать 10 фото листьев, когда и с одного всё ясно? prostite а если бы их было 30 ?
 
 

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