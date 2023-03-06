Свет отключат в одном из микрорайонов Актау

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Как сообщили в ГКП «АУЭС», плановые работы запланированы на сегодня, 6 марта, в 7 микрорайоне.



С 09:00 до 13:00 под ограничение попадают жилые дома №12, №14 №,15 и №16, а также некоторые объекты предпринимательства.



С 13:30 до 17:30 электричества не будет в жилых домах №4, №29, №30 и в школе №9.