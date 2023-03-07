Начаты строительно-монтажные работы по модернизации магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак»

фото пресс-службы АО «КазТрансОйл»

Генеральный директор АО «КазТрансОйл» Талгат Курманбаев проверил ход реализации проекта «Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» 1 очередь».



Как сообщил генеральный директор ТОО «Магистральный Водовод» Берик Салпек, в настоящее время начаты строительно-монтажные работы. На объектах строительства производится плановая поставка трубной продукции.



Проект «Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» 1 очередь» реализуется по поручению главы государства. Завершение модернизации магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» планируется к концу 2023 года.



- Для финансирования проекта привлечен заем АО «Народный Банк Казахстана» на сумму 66,7 млрд тенге. В настоящее время в рамках данной кредитной линии освоена сумма в размере 29,7 млрд тенге. Кроме того, на реализацию проекта из Национального фонда Республики Казахстан выделены антикризисные средства в размере 70 млрд тенге. Конкретные условия и механизм передачи средств ТОО «Магистральный Водовод» будут определены решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына», - сообщает пресс-служба АО «КазТрансОйл».



Действующие тарифы на услугу ТОО «Магистральный Водовод» по подаче воды по магистральным водоводам на 2022-2027 годы не обеспечивают возмещение затрат по предоставлению регулируемых услуг, а также на реализацию проекта. В настоящее время ТОО «Магистральный Водовод» проводится работа по пересмотру тарифов в судебном порядке.



От бесперебойной подачи волжской воды зависит функционирование и развитие нефтегазодобывающих и промышленных предприятий, а также проектов нефтехимических производств, расположенных в специальной экономической зоне «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области.



- Магистральный водовод «Астрахань-Мангышлак» - стратегически важный объект, является единственным централизованным источником подачи воды для потребителей Курмангазинского, Исатайского и Жылыойского районов Атырауской области, а также для города Жанаозен, Бейнеуского, Мангистауского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области. Население, потребляющее воду, составляет более 35% численности Мангистауской области и более 28% численности Атырауской области. Ежегодно потребление воды населением растет на 4-5%, - сообщили в компании.



АО «КазТрансОйл» владеет 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Магистральный Водовод». ТОО «Магистральный Водовод» является собственником магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак».