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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:51

Просмотров: 131

Начаты строительно-монтажные работы по модернизации магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак»

Модернизация предусматривает замену двух участков протяженностью порядка 176 км магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак». Это позволит увеличить пропускную способность магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» со 110 тысяч до 170 тысяч кубических метров в сутки в 2024 году.

фото пресс-службы АО «КазТрансОйл»
Генеральный директор АО «КазТрансОйл» Талгат Курманбаев проверил ход реализации проекта «Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» 1 очередь».

Как сообщил генеральный директор ТОО «Магистральный Водовод» Берик Салпек, в настоящее время начаты строительно-монтажные работы. На объектах строительства производится плановая поставка трубной продукции.

Проект «Реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» 1 очередь» реализуется по поручению главы государства. Завершение модернизации магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак» планируется к концу 2023 года.

- Для финансирования проекта привлечен заем АО «Народный Банк Казахстана» на сумму 66,7 млрд тенге. В настоящее время в рамках данной кредитной линии освоена сумма в размере 29,7 млрд тенге. Кроме того, на реализацию проекта из Национального фонда Республики Казахстан выделены антикризисные средства в размере 70 млрд тенге. Конкретные условия и механизм передачи средств ТОО «Магистральный Водовод» будут определены решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына», - сообщает пресс-служба АО «КазТрансОйл».

Действующие тарифы на услугу ТОО «Магистральный Водовод» по подаче воды по магистральным водоводам на 2022-2027 годы не обеспечивают возмещение затрат по предоставлению регулируемых услуг, а также на реализацию проекта. В настоящее время ТОО «Магистральный Водовод» проводится работа по пересмотру тарифов в судебном порядке.

От бесперебойной подачи волжской воды зависит функционирование и развитие нефтегазодобывающих и промышленных предприятий, а также проектов нефтехимических производств, расположенных в специальной экономической зоне «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области.

- Магистральный водовод «Астрахань-Мангышлак» - стратегически важный объект, является единственным централизованным источником подачи воды для потребителей Курмангазинского, Исатайского и Жылыойского районов Атырауской области, а также для города Жанаозен, Бейнеуского, Мангистауского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области. Население, потребляющее воду, составляет более 35% численности Мангистауской области и более 28% численности Атырауской области. Ежегодно потребление воды населением растет на 4-5%, - сообщили в компании.

АО «КазТрансОйл» владеет 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Магистральный Водовод». ТОО «Магистральный Водовод» является собственником магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак».



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