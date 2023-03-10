Пациент упал со второго этажа областной больницы в Актау

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Известно, что упавшему мужчине должны были сделать операцию на локтевом суставе.



- Пациент 1969 года рождения поступил 6 марта с вывихом локтевого сустава. В экстренном порядке под наркозом было проведено вправление вывиха. Учитывая нестабильность вывиха и разрывы боковых связок, пациенту планировалось сделать операцию после того, как отек спадет. Травма была получена за три дня до обращения в больницу. Пациент не отрицал злоупотребление спиртными напитками, - сообщили в Мангистауской областной многопрофильной больницы.



ЧП произошло утром, 10 марта, в день, когда планировалось оперативное вмешательство.



- Утром дежурным врачом был проведен обход. Со слов дежурного врача, в 07:15 мужчина разбил окно стеклянной двери травматологического отделения и выбежал в коридор на пролет, после чего он выпрыгнул с пролета второго этажа, - сообщили в Мангистауской областной больнице.



Врачи не исключают, что мужчина выпал со второго этажа из-за галлюцинаций или психомоторного возбуждения в результате алкогольной интоксикации.



- Состояние пострадавшего пациента стабильно тяжелое, он в отделении реанимации. При падении мужчина получил перелом правого бедра, - сообщили в медучреждении.



В больнице отметили, что проводится расследование.