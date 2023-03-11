Забастовку водителей в Мангистау признали незаконной

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Решением районного суда забастовка работников ТОО «АКТС» признана незаконной в отношении 67 работников.
В настоящее время в суд также внесены иски относительно забастовок работников «Трансабис» и «Techno Trading LTD».
В соответствии с требованиям Трудового кодекса работодатель в случае продолжения работниками участия в забастовках вправе расторгнуть трудовые договоры.
В прошлом году судами признаны незаконными 17 забастовок, за участие которых уволено 137 работников различных предприятий.
По области официально зарегистрировано 17 тысяч безработных.
Напомним, водители нефтесервисных предприятий не вышли на работу из-за протеста.
В настоящее время в суд также внесены иски относительно забастовок работников «Трансабис» и «Techno Trading LTD».
В соответствии с требованиям Трудового кодекса работодатель в случае продолжения работниками участия в забастовках вправе расторгнуть трудовые договоры.
В прошлом году судами признаны незаконными 17 забастовок, за участие которых уволено 137 работников различных предприятий.
По области официально зарегистрировано 17 тысяч безработных.
Напомним, водители нефтесервисных предприятий не вышли на работу из-за протеста.