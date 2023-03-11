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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:55

Просмотров: 2549

Забастовку водителей в Мангистау признали незаконной

Об этом сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Решением районного суда забастовка работников ТОО «АКТС» признана незаконной в отношении 67 работников.

В настоящее время в суд также внесены иски относительно забастовок работников «Трансабис» и «Techno Trading LTD».

В соответствии с требованиям Трудового кодекса работодатель в случае продолжения работниками участия в забастовках вправе расторгнуть трудовые договоры.

В прошлом году судами признаны незаконными 17 забастовок, за участие которых уволено 137 работников различных предприятий.

По области официально зарегистрировано 17 тысяч безработных.

Напомним, водители нефтесервисных предприятий не вышли на работу из-за протеста.



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Комментарии ( 2 )

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Гибрат (Посетители) Сегодня, 21:49
Ты кто, воин!
 
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  • zloyfil
 Жанар (Посетители) Сегодня, 20:21

Решением районного суда забастовка работников ТОО «АКТС» признана незаконной в отношении 67 работников.

Вот надо по увольнять ВСЕХ!, бунтарей, и прекратится "Узенский синдром", на Магышлаке...


По области официально зарегистрировано 17 тысяч безработных.

Придут новые работники, а бунтари пусть сидят дома чай пьют, и репу чешут...

Все мы ходим под богом.
 
 

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